◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 最終日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

２位で出たプロ２１年目の笠りつ子（３８）＝ＰＧＭ＝が逆転し、２０２１年ヨネックスレディス以来となる５年ぶり７勝目を手にした。昨年、ルール誤認でホールアウト後にペナルティーを受けた大会で復活を遂げた。１打差２位から出ると、４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算３アンダーで逆転優勝を決めると「やったー！」と魂の絶叫が飛び出した。

白いチャンピオン・ブレザーに袖を通し、優勝者インタビューを受けた笠は、あきらめずに戦ってきた５年間をしみじみと振り返った。主催者推薦枠で出場からネバーギブアップのゴルフで優勝。「年齢も３８歳。もう勝てないかと思っていた」と７勝目をかみしめた。優勝スピーチでは声つまらせる場面もあった。

以下は、優勝者インタビューでの主な一問一答。

ー５年ぶりの優勝。今の気持ちは？

「優勝できてもう嬉しかったです。もうそれしか今はないです。本当にたくさんの方に応援に来ていただいたんですけど、今日はなるべくミスをしないように今日、１日、楽しんでいこうと思っていました」

ー今週はお父さんがキャディー。スタート前はどんなこと話した？

「父とは話してません。普段から見守ってくれているので」

ー抜きつ抜かれとの戦いだった。最終組のプレーは。

「佐久間選手、ちゃんとすごくいい選手なので、元気になるところがたくさんあった」

ー改めて。この５年間はどういう時間だったか。

「５年間もう勝てないと思っていたし、その中でもたくさんの人たちがいつも応援してくれて。なんかもう年齢も３８ですけど、いろんなことを先のことも考えながらやってる。なんか１勝したらちょっと気持ち休めるかなとか思いながら…。とにかく今年は優勝したいと思っていたのでよかったです」

ー開幕３戦目の優勝は大きい？

「開幕から２戦、予選落ちだったんですけど、まさかこうやって早いうちに勝つことができてよかったです」

ー今シーズンの目標を改めて。

「昨年シードを落としてしまったんですけど、今年こんな早く勝てたので、やっぱ自分の体と向き合いながら、一戦一戦戦っていきたいなと思っています」