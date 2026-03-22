通算３アンダーで優勝し万歳する笠りつ子（カメラ　今西　淳）

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◆女子プロゴルフツアー　Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス　最終日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

　２位で出たプロ２１年目の笠りつ子（３８）＝ＰＧＭ＝が逆転し、２０２１年ヨネックスレディス以来となる５年ぶり７勝目を手にした。昨年、ルール誤認でホールアウト後にペナルティーを受けた大会で復活を遂げた。１打差２位から出ると、４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算３アンダーで逆転優勝を決めると「やったー！」と魂の絶叫が飛び出した。

　白いチャンピオン・ブレザーに袖を通し、優勝者インタビューを受けた笠は、あきらめずに戦ってきた５年間をしみじみと振り返った。主催者推薦枠で出場からネバーギブアップのゴルフで優勝。「年齢も３８歳。もう勝てないかと思っていた」と７勝目をかみしめた。優勝スピーチでは声つまらせる場面もあった。

以下は、優勝者インタビューでの主な一問一答。

　ー５年ぶりの優勝。今の気持ちは？

　「優勝できてもう嬉しかったです。もうそれしか今はないです。本当にたくさんの方に応援に来ていただいたんですけど、今日はなるべくミスをしないように今日、１日、楽しんでいこうと思っていました」

　

　ー今週はお父さんがキャディー。スタート前はどんなこと話した？

　「父とは話してません。普段から見守ってくれているので」

　ー抜きつ抜かれとの戦いだった。最終組のプレーは。

　「佐久間選手、ちゃんとすごくいい選手なので、元気になるところがたくさんあった」

　ー改めて。この５年間はどういう時間だったか。

　

　「５年間もう勝てないと思っていたし、その中でもたくさんの人たちがいつも応援してくれて。なんかもう年齢も３８ですけど、いろんなことを先のことも考えながらやってる。なんか１勝したらちょっと気持ち休めるかなとか思いながら…。とにかく今年は優勝したいと思っていたのでよかったです」

　ー開幕３戦目の優勝は大きい？

　「開幕から２戦、予選落ちだったんですけど、まさかこうやって早いうちに勝つことができてよかったです」

　ー今シーズンの目標を改めて。

　

　「昨年シードを落としてしまったんですけど、今年こんな早く勝てたので、やっぱ自分の体と向き合いながら、一戦一戦戦っていきたいなと思っています」