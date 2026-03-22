プロデューサー／タレントのテリー伊藤さんが、自身のYouTubeチャンネルを更新。

愛知県岡崎市にあるクラシックカー専門店「Rocky Auto（ロッキーオート）」を訪問し、総生産台数わずか197台という、希少な4代目スカイラインGT-R（愛称ケンメリGT-R）を紹介する動画を公開しました。



【写真を見る】【 テリー伊藤 】 驚愕の1億円超え 「ケンメリGT-R」 新車級コンディションに感嘆 生産わずか197台希少





今回紹介されたのは、同店に展示中の1973年式、ケンとメリーのスカイラインGT-R（愛称ケンメリGT-R）2台。価格はホワイトが1億円、シルバーが1億1000万円という驚きのプライスです。







2台のコンディションについて、同店の渡辺代表は「約5年かけて製作し、エンジンの隅々から下回りまで、どこを見ても日産の工場を出たばかりのような状態」と説明。

オリジナル部品がすべて使用されているという徹底ぶりに、車内を覗き込んだテリーさんも「確かに新車みたいだな」とその圧倒的な美しさに驚愕の表情を見せました。







ケンメリGT-Rは総生産台数197台のうち廃車になった車も多く、現在ナンバーを付けて走れる車は100台を下回るとみられています。渡辺代表は「今日見ても十年後見ても新鮮な気持ちになれる。そしてエンジンのフィーリングやサウンドが独特」とその唯一無二の魅力を語りました。





また、テリーさんが「4年ほど前は2000万円くらいだったのでは」と問いかけると、渡辺代表も同意。「商売を始めた頃に、昔30年〜40年ほど前に、ケンメリGT-Rが890万円で、腰を抜かすほど高いと思っていた。（現在）こんな値段になるなんて夢にも思っていないです」と、激変した旧車市場を振り返りました。







全国から希少な車の情報が集まる理由について、渡辺代表は「僕、決して売ってくださいとはどこにも言ったことないんですけど、日本全国の真剣な方から電話がくるんです」と明かし、テリーさんも「渡辺さんの人柄がいいからこそ、情報が集まってくる」と称賛しました。







なお、テリーさんは3月28日（土）に横須賀のガレージでお披露目イベントを行う予定で、4台の車を公開するとのことです。



【担当：芸能情報ステーション】