「ガールズフレッシュクイーン」（２２日、防府）

Ｇ２・第１０回ウィナーズカップ最終日９Ｒで実施されたガールズの単発レースは北岡マリア（２０）＝石川・１２８期・Ｌ１＝が勝負どころで３番手を確保し、直線で外を伸びて１着。ガールズフレッシュクイーン８代目覇者の座に就き、賞金５５万円（副賞含む）を獲得した。切り替えて北岡を追走して外を踏み込んだ高木萌那（福岡）が２着、周回中は正攻法で、先行した半田水晶（茨城）後位に飛び付き、番手まくりを敢行した大浦彩瑛（神奈川）が３着に入った。

デビュー２年未満のガールズ選手で争われた競走で北岡がヒロインになった。「素直にうれしいです」とニッコリ。競走については「前、前にいようと思って」と周回中２番手を確保。「その位置を譲らないように」と半田が先行態勢に入ってからは３番手確保に全力を尽くし、直線で外を伸びてＶゴールを駆け抜けた。

ゴール後は「高木さんに抜かれたと思って」と半信半疑だったが、場内放送で「１着を確認しました」と明かす。「今年に入って（決勝で）２、３着ばかりでしたが、今回は１着で締めて良かったです」と笑顔でフレッシュクイーン制覇を喜んだ。

今後は「今月いっぱいはＧ１（パールカップ）の権利が懸かっているので」と次の平塚（２９〜３１日）で、初めてのＧ１出場へ向けて全力を尽くす。優勝賞金の使い道については「まだ何も考えていませんが、おいしいご飯でも食べられたら」と笑った。