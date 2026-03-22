◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）

伝統の長距離重賞が１０頭立てで行われ、武豊騎手騎乗の１番人気のアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が勝利し、重賞２勝目をマークした。道中はインでじっくり待機。直線では前の馬をきっちりかわし、悠々とゴールした。

鞍上の武豊騎手は１９８７年のデビューから４０年連続の重賞Ｖ。自身の持つ前人未踏の記録を更新した。勝ちタイムは３分２秒０。２２年菊花賞でアスクビクターモアがマークした３分２秒４を上回るコースレコードとなった。

２５年の目黒記念では、武豊騎手に同年初、デビューから３９年連続となる重賞Ｖをプレゼントしたアドマイヤテラ。飛躍が期待された昨秋は、ジャパンＣでスタート直後に落馬し競走中止。有馬記念１１着と不本意な成績に終わっていた。大事な今年初戦、当レースから始動を決断した友道調教師は「今年の武豊の初重賞になってくれれば」と話し同馬を送り出していたが、“予言”は的中。４走ぶりに手綱を執った名手とのコンビで、復活Ｖを飾った。

武豊騎手は当レース断トツのトップとなる９勝目（２位は岩田康誠騎手の５勝）、友道調教師は単独トップの４勝目となった。

２着は６番人気のアクアヴァーナル（坂井瑠星騎手）、３着には２番人気のダノンシーマ（川田将雅騎手）が入った。

武豊騎手「（記録づくしの勝利）何の記録だろう？（笑）。（武豊騎手の４０年連続重賞Ｖ、阪神大賞典９勝目）昨年も年の最初の重賞がこの馬だったので、レース前にスタッフとそういう話をしていたので、本当になってうれしいですね。（レースプランは）１番枠なので、スタートだけは決めたいなと思っていました。基本、乗りやすい馬なので、周りをみながらと思っていました。ある程度、想定していたペースでしたし、折り合いもついていましたので、他の馬がどう動くかを見ていました。目の前を２着馬がいい感じで走っていたので、それに合わせてついて行く感じで。道中もいいポジションで、いい形だなと思っていました。（昨年の目黒記念以来のコンビ）久しぶりに乗ったんですが、パワーアップした感じがしますし、次が大一番になると思いますが、いいステップを踏めたんじゃないかと思います。馬体も少し大きくなった感じもしますし、走りに力強さが加わった感じがしますね。（昨年もこの馬で３９年連続重賞Ｖ）ずっとこれは続けていきたいですし、何よりこの馬で今年もいいスタートが切れたので良かったですね。（改めて４０年連続Ｖについて）これまで多くの馬と、多くの関係者のおかげだと思っていますし、伸ばしていきたいですね。（武豊騎手の今後の目標は）最終レースですね（笑）」