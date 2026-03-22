「選抜高校野球１回戦、山梨学院−長崎日大」（２２日、甲子園球場）

二刀流でプロ注目の山梨学院・菰田が「２番・一塁」で先発出場し、初回１死からの第１打席で左翼へ先制のソロ本塁打を放った。チームは一挙５得点のビッグイニングを作った。

初球の１０６キロカーブを完ぺきに捉えた打球は美しい放物線を描いて左翼席に飛び込んだ。甲子園のスタンドは「おおーっ」とどよめき、騒然となる中で右拳を振り上げながらダイヤモンドを一周。プロ注目の二刀流スラッガーがいきなり大きな一発を放った。

昨春のセンバツで自己最速１５２キロをマークするなど鮮烈な甲子園デビューを飾り、昨夏の甲子園は投打で４強入りに貢献。最終学年として、今春は主将としてもチームをけん引している。

甲子園練習では「キャプテンとして声で引っ張ることを意識している。（自身もチームの状態も上げることを）やってこそ山梨学院のキャプテンなのでやりきりたい」と語っていた菰田。いきなり主導権を引き寄せる一発となった。

これで勢いに乗った山梨学院打線はスクイズもからめながら一挙５得点のビッグイニングを作った。