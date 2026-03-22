「ＢＴＳ鳥取開設１４周年記念鳥取市長杯」（２２日、尼崎）

人気ボートレーサー、茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝が２２日、兵庫県尼崎市の尼崎ボートでトークショーを行い、集まったファンを前に今年納めた税金の具体的金額を「７５００万円」と明かした。

１９日に当地で優勝戦が行われた「尼崎市制１１０周年記念 Ｇ１尼崎センプルカップ（開設７３周年記念）」を制した茅原は「賞金が加算できて良かったです。これで税金が払えそうです」とピースサイン。優勝戦は３コースから会心のまくり差しで首位を奪取し、１２００万円の賞金を手にしていた。

さらに「しっかり稼いでしっかり払わないといけないんです」と茅原。「僕ね、リアルに税金７５００万円きたんですよ。びっくりでしょ」と具体的な金額を告白すると、観客も「ひえー」と驚きの表情。「税率が４５％で消費税が１０％。これを現金で出さないといけない」と説明した。

それだけに「納税を頑張らないといけないんで応援してください。（江戸川の優勝戦でのフライングで）Ｇ１は走れないのでＳＧでしっかり頑張ります」と次節の２９日から始まるＳＧ・クラシック（蒲郡）での活躍を誓っていた。