朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）で敗戦後にレフェリーに対してブチギレ大乱闘を繰り広げた赤パンニキが２１日に朝倉のＹｏｕＴｕｂｅで公開された試合後の映像で再び怒りを滲ませた。

赤パンニキはこの日、ＲＩＺＩＮ出場経験もある元パンクラス１位の金田一孝介に完敗。しかし、その後、前回ＢＤ１８で敗れ、この試合のレフェリーを務めていたりゅう君に激怒。殴りかかり、りゅう君も応戦。前代未聞の大乱闘が繰り広げられた。

動画では大乱闘の様子がまず映し出され、女性ゲストの「え？なんで？」と困惑する声が。引きあげた赤パンニキは「もう最悪だ。金田一は強かったよ。普通に負けた」と試合を振り返った後、「問題はレフェリーだ。前回からレフェリーどうなってんだ。誰が決めてんだよ。未来さんか？溝口さんか？２人ともやってやろうかな、マジで。２人が決めてんだったら」と不満をぶちまけた。

大会公式の試合後インタビューでも「レフェリーどうなってんだよ。前回俺が負けてて、しかもあれだけ喧嘩したのに、それを俺たちの試合のレフェリーにあてるってどうなってんだよ。それが理由で負けたとかじゃねぇけど、そこもちょっと考えろよ。誰が決めてんだ、運営か？未来さんか？溝口さんか？もしそうで俺に嫌がらせしてるんだったら、２人とも俺がマジでやっちゃうよ」と、怒りを滲ませた。