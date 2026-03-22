【阪神大賞典】武豊が前人未到の40年連続重賞V…アドマイヤテラでレコード快勝

3月22日、阪神競馬場で行われた11R・阪神大賞典（G2・4歳上オープン・芝3000m）は、武豊騎乗の1番人気、アドマイヤテラ（牡5・栗東・友道康夫）が快勝した。3馬身差の2着に6番人気のアクアヴァーナル（牝5・栗東・四位洋文）、3着に2番人気のダノンシーマ（牡4・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは3:02.0のレコードタイム（良）。

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見事な手綱さばきで鮮やか抜け出し

武豊騎乗の1番人気、アドマイヤテラがレコードタイムで快勝し、同騎手は前人未到の40年連続重賞制覇を達成した。道中は中団インでじっくりと脚を溜める競馬。終始ロスのない立ち回りで直線入口から外へ持ち出した。追い出されるとスムーズに反応して抜け出し、そのまま後続を完封。無駄のないコース取りと仕掛けが光り、記録達成にふさわしい完勝劇となった。

アドマイヤテラ 13戦6勝

（牡5・栗東・友道康夫）

父：レイデオロ

母：アドマイヤミヤビ

母父：ハーツクライ

馬主：近藤旬子

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 アドマイヤテラ 武豊

2着 アクアヴァーナル 坂井瑠星

3着 ダノンシーマ 川田将雅

4着 シュヴァリエローズ 北村友一

5着 マイネルエンペラー 丹内祐次

6着 サンライズソレイユ 岩田望来

7着 レッドバンデ 佐々木大輔

8着 メイショウブレゲ 酒井学

9着 ファミリータイム 松山弘平

10着 ダンディズム 松本大輝