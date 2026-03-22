「月曜から夜ふかし」多田さん、大胆へそ出しコーデ披露「細くて綺麗」「レベチ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/22】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が3月21日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインが際立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「夜ふかし」話題の美女「腹筋うっすら見えててすごい」ウエストのぞくブラックコーデ
多田さんは「ショートコント、堕落」とつづり、街中でのスナップ写真を投稿。黒のタイトなトップスを着用し、美しいウエストラインを大胆に覗かせたショットを披露した。金と黒のロングヘアに黒ぶちメガネを合わせたスタイルで、クールな表情を浮かべている。
この投稿に、ファンからは「ウエストが細くて綺麗」「スタイル抜群で憧れる」「金髪＆メガネが似合いすぎ」「おしゃれ」「腹筋うっすら見えててすごい」「クールでかっこいい」「レベチ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「夜ふかし」話題の美女「腹筋うっすら見えててすごい」ウエストのぞくブラックコーデ
◆多田さん、へそ出しトップスで美ウエスト公開
多田さんは「ショートコント、堕落」とつづり、街中でのスナップ写真を投稿。黒のタイトなトップスを着用し、美しいウエストラインを大胆に覗かせたショットを披露した。金と黒のロングヘアに黒ぶちメガネを合わせたスタイルで、クールな表情を浮かべている。
◆多田さんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ウエストが細くて綺麗」「スタイル抜群で憧れる」「金髪＆メガネが似合いすぎ」「おしゃれ」「腹筋うっすら見えててすごい」「クールでかっこいい」「レベチ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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