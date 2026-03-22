美人アナウンサー、美脚透ける黒タイツコーデ披露「ドキッとした」「お顔小さい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月21日、自身のInstagramを更新。神社参拝した際の私服姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“身長170cm”美人アナ「セクシーだけど上品」美脚スラリの黒タイツコーデ
瀧山アナは「父と母と」「今年、神社に沢山行きたくて有言実行中！」とコメントし、大きな鳥居の前で撮った写真を投稿。胸元が大きく開いたベージュのロングカーディガンに、黒の透け感のあるタイツとブーツを合わせたコーディネートを披露した。美しいデコルテや脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「色白ですね」「スタイル抜群」「ご両親と参拝なんて素敵すぎる」「セクシーだけど上品な雰囲気」「脚が細い」「美しすぎてドキッとした」「お顔小さい」といった声が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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【写真】“身長170cm”美人アナ「セクシーだけど上品」美脚スラリの黒タイツコーデ
◆瀧山あかねアナ、透けタイツコーデで美脚輝く
瀧山アナは「父と母と」「今年、神社に沢山行きたくて有言実行中！」とコメントし、大きな鳥居の前で撮った写真を投稿。胸元が大きく開いたベージュのロングカーディガンに、黒の透け感のあるタイツとブーツを合わせたコーディネートを披露した。美しいデコルテや脚のラインが際立っている。
◆瀧山あかねアナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色白ですね」「スタイル抜群」「ご両親と参拝なんて素敵すぎる」「セクシーだけど上品な雰囲気」「脚が細い」「美しすぎてドキッとした」「お顔小さい」といった声が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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