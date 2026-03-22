東京駅前に新「劇場＆ホール」誕生へ 周辺に不足していたエンタメ充実「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」発表【概要】
ぴあ株式会社、株式会社コングレ、東京建物株式会社は、東京駅・八重洲口前に竣工した大規模複合施設TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）内に「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」を5月1日にプレオープンすると発表した。
【画像】「東京建物 ぴあ シアター」「東京建物 ぴあ カンファレンス」のイメージ
約800人を収容可能な東京駅前初の段床式劇場「東京建物 ぴあ シアター」と、ホール・会議室「東京建物 ぴあ カンファレンス」により構成。MICE（国際会議、展示会・イベント、講演会、セミナー等の催事）を中心としたビジネス関連の大規模イベントに加え、これまで東京駅周辺に不足していたエンタテインメント催事による文化芸術発信や、まちと人の結びつきを強める交流の場としての役割を担い、YNK（八重洲・日本橋・京橋）エリアのさらなる活性化と国際都市東京の魅力向上に貢献していく。
■「東京建物 ぴあ シアター」
TOFROM YAESU TOWERの3階から6階に設置。東京駅前初の段床式劇場として誕生する。客席数は約800席で、ストレートプレイやミュージカルなどの演劇を中心に、音楽ライブやセミナー、式典といった多様な用途に対応。
収容人数：1階席593席、2階席213席 計806席
主舞台面積：約240平方メートル
舞台耐荷重：700キロ／平方メートル
■「東京建物 ぴあ カンファレンス」
TOFROM YAESU TOWERの5階・6階に設置。最大828席収容可能な大ホール「TO YAESU HALL」、最大140席収容可能な小ホール「FROM YAESU HALL」の2つの平土間ホールと、さまざまなシーンでご活用いただける10の会議室で構成。セミナー、講演会利用に加え、パーティーや大型の展示会、周辺地域やYNKエリア内の町会の皆様が長年継承してきた伝統的な祝祭や交流イベントとしての利用が可能。
最大収容人数：
大ホール（TO YAESU HALL） 828席 ※分割可
小ホール（FROM YAESU HALL） 140席 ※分割可
会議室 約20〜約50平方メートル 8席〜40席 ※一部連結可、最大108席
面積：
大ホール（TO YAESU HALL） 約750平方メートル ※分割可
小ホール（FROM YAESU HALL） 約150平方メートル ※分割可
会議室 約20〜約50平方メートル 計10室 ※一部連結可、最大約150平方メートル
■今後の公演予定
『YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ』
日程：2026年5月2日（土）〜 6日（水）
会場：東京建物 ぴあ カンファレンス
お笑いライブを中心に、様々なエンタテインメントとのコラボレーション企画を用意。TOFROM STAGE・YAESU STAGE・NEXT STAGEの3会場に分かれて、常時楽しいイベントを実施。
ミュージカル『ETERNITY (エタニティ) 』
日程：2026年7月10日（金） 〜 26日（日）
会場：東京建物 ぴあ シアター
上演台本・演出：河原雅彦
訳詞：森雪之丞
音楽監督：阿蒐禰 （ex-大塚茜）
出演：小池徹平・小西遼生 （ダブル）
小野田龍之介・伊藤あさひ （ダブル）
美弥るりか
2024年と2025年に韓国の演劇・ミュージカルの中心地、大学路（テハンノ）を熱狂と涙で満たし、客席占有率96％・観客評価9.8点を記録した話題作、“永遠のグラムロック・ミュージカル”『ETERNITY（エタニティ）』がついに日本へ初上陸。
【画像】「東京建物 ぴあ シアター」「東京建物 ぴあ カンファレンス」のイメージ
約800人を収容可能な東京駅前初の段床式劇場「東京建物 ぴあ シアター」と、ホール・会議室「東京建物 ぴあ カンファレンス」により構成。MICE（国際会議、展示会・イベント、講演会、セミナー等の催事）を中心としたビジネス関連の大規模イベントに加え、これまで東京駅周辺に不足していたエンタテインメント催事による文化芸術発信や、まちと人の結びつきを強める交流の場としての役割を担い、YNK（八重洲・日本橋・京橋）エリアのさらなる活性化と国際都市東京の魅力向上に貢献していく。
TOFROM YAESU TOWERの3階から6階に設置。東京駅前初の段床式劇場として誕生する。客席数は約800席で、ストレートプレイやミュージカルなどの演劇を中心に、音楽ライブやセミナー、式典といった多様な用途に対応。
収容人数：1階席593席、2階席213席 計806席
主舞台面積：約240平方メートル
舞台耐荷重：700キロ／平方メートル
■「東京建物 ぴあ カンファレンス」
TOFROM YAESU TOWERの5階・6階に設置。最大828席収容可能な大ホール「TO YAESU HALL」、最大140席収容可能な小ホール「FROM YAESU HALL」の2つの平土間ホールと、さまざまなシーンでご活用いただける10の会議室で構成。セミナー、講演会利用に加え、パーティーや大型の展示会、周辺地域やYNKエリア内の町会の皆様が長年継承してきた伝統的な祝祭や交流イベントとしての利用が可能。
最大収容人数：
大ホール（TO YAESU HALL） 828席 ※分割可
小ホール（FROM YAESU HALL） 140席 ※分割可
会議室 約20〜約50平方メートル 8席〜40席 ※一部連結可、最大108席
面積：
大ホール（TO YAESU HALL） 約750平方メートル ※分割可
小ホール（FROM YAESU HALL） 約150平方メートル ※分割可
会議室 約20〜約50平方メートル 計10室 ※一部連結可、最大約150平方メートル
■今後の公演予定
『YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ』
日程：2026年5月2日（土）〜 6日（水）
会場：東京建物 ぴあ カンファレンス
お笑いライブを中心に、様々なエンタテインメントとのコラボレーション企画を用意。TOFROM STAGE・YAESU STAGE・NEXT STAGEの3会場に分かれて、常時楽しいイベントを実施。
ミュージカル『ETERNITY (エタニティ) 』
日程：2026年7月10日（金） 〜 26日（日）
会場：東京建物 ぴあ シアター
上演台本・演出：河原雅彦
訳詞：森雪之丞
音楽監督：阿蒐禰 （ex-大塚茜）
出演：小池徹平・小西遼生 （ダブル）
小野田龍之介・伊藤あさひ （ダブル）
美弥るりか
2024年と2025年に韓国の演劇・ミュージカルの中心地、大学路（テハンノ）を熱狂と涙で満たし、客席占有率96％・観客評価9.8点を記録した話題作、“永遠のグラムロック・ミュージカル”『ETERNITY（エタニティ）』がついに日本へ初上陸。