元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が22日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。日本代表「侍ジャパン」が準々決勝で敗れたベネズエラが優勝したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返った。

落合氏は、ベネズエラについて「勝って当然のようなチームでしたよ」と言い、「投打にきっちりとした選手がいましたね。ほとんどメジャーリーガーですから、試合の運び方、勝ち方っていうのをよく知っているんだと思う」と評価。そして、「今回20チームが予選から出て結構みんないい試合やってましたよ。だから勝ち負けってのは、その時の運。勝ち運、負け運というのが…、運で片付けちゃいけないんだろうけども結構、大事な部分なんですよ。本当に紙一重。実力的にはそんなに遜色ないチーム同士がベスト8に出て来て、ホントに勝つか負けるかはその時の運次第」と述べた。

一方、中畑氏は、「（ベネズエラの野球は）日本がやんなきゃいけないような野球の質。ベネズエラって明るいチームで大ざっぱな野球かなと思ってたんだけど全く違うね。機動力を生かしたり、相手が嫌がる野球っていうのがしっかりできていた」とし、「日本の野球みたいだった。逆にやられて、それで負けてしまったというか、何か頭をカツーンって日本の野球に対して殴ってくれたようだった。ベネズエラは、こうやって勝つんだよっていう野球を見せてくれた。そんな気がしますね」と話した。

これに落合氏は「日本のメンバー構成もそういう野球をやろうとしたメンバー構成なんですよ。ところが、先にベネズエラに行かれちゃったから、打つ手がなくなっちゃった」と語っていた。