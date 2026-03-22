「愛知杯・Ｇ３」（２２日、中京）

好スタートから果敢に先手を奪った１２番人気のアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田）が、直線で驚異的な粘り腰を見せ、たたき合いを頭差で制して重賞初Ｖを飾った。

管理する橋田宜長調教師（３７）＝栗東＝は、３月に開業したばかりでこれが重賞初挑戦。開業１９日目での重賞Ｖは諏訪富三元調教師が開業５日目で制した７５年クイーンＳ（アンセルモ）に次ぐ、歴代２位のスピード記録となった。２着は頭差で５番人気のソルトクィーン、３着には１３番人気のセフィロが入った。勝ち時計は１分１９秒６（良）。

殊勲の幸は「２番手でもいいと思っていたんですが、ゲートも速かったですし、内から主張してくる馬もいなかったので」と積極策に出た思惑を明かし、指揮官に開業初勝利＆重賞初挑戦初Ｖをプレゼントして「本当に良かったです」と目尻を下げた。

今年１月１２日に５０歳の誕生日を迎えたばかり。この勝利が自身にとってＪＲＡ重賞５０勝目にもなったが、「（自分の）節目というのは考えていませんでした。ただ、僕自身ケガが続いて心が折れていたんですが、こうして勝たせてもらって、また頑張ろうと思っています」と前向きに気持ちを切り替えていた。