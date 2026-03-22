ディズニーランドは宿泊せず日帰りに、デザートは手作り。世帯年収700万円・45歳女性の「家計の工夫」
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
【埼玉県在住45歳女性世帯、1カ月の出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：契約社員
・職業：カスタマーサービス
・世帯年収：700万円
・貯蓄：1000万円
・住宅ローン：8万円
・間取り：3LDK
・食費：10万円
・交際費：2万円
・電気代：3万円（エコキュート使用）
・ガス代：2000円
・水道代：2000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「クリームチーズをはじめとするチーズ類や、瓶詰のごはんのお供、生クリーム、デザート類です。高価なので買う頻度を減らしてみたのですが、無くてもいいかなと思うほど特に生活に問題はなかったので、それ以来買う頻度を減らしました。でも、たまに寂しくもなります」
買うのを控えたクリームチーズはスライスチーズで代用しているそう。「ご飯のお供ならふりかけを代わりにして、生クリームは牛乳にし、デザートはできる限り作るように心掛けています」と、食費を抑える努力が垣間見えました。
「ディズニーランドへ行くことです。宿泊ではなく日帰りになりました。宿泊は『夕飯代＋宿泊費』がかかるためです。カットした分をアトラクションの優先入場サービス『DPA（ディズニー・プレミアアクセス）』にあてて、ディズニーランドで遊ぶ本来の目的や楽しみを満喫しています」
家計に応じてスタイルを変えることで、楽しみそのものはなくさない工夫に女性の柔軟さがうかがえます。
「チョコレートの価格に驚いて棚に戻したのですが、財布事情を認めたくなくて『体型のために食べない、自分はえらい』と自分に嘘をついて諦めました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「医療費」だけは削りたくないといいます。
「健康が損なわれると何もできなくなるから。特に、歯医者は定期的に通っています」
女性のように、お金を“使う”ところと“抑える”ところを見極めてメリハリをつけていくことが、物価高時代には大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
買う頻度を減らしたけど、「たまに寂しくもなります」今回紹介するのは、埼玉県に住む45歳女性の生活実態です。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：契約社員
・職業：カスタマーサービス
・世帯年収：700万円
・貯蓄：1000万円
・住宅ローン：8万円
・間取り：3LDK
・食費：10万円
・交際費：2万円
・電気代：3万円（エコキュート使用）
・ガス代：2000円
・水道代：2000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「クリームチーズをはじめとするチーズ類や、瓶詰のごはんのお供、生クリーム、デザート類です。高価なので買う頻度を減らしてみたのですが、無くてもいいかなと思うほど特に生活に問題はなかったので、それ以来買う頻度を減らしました。でも、たまに寂しくもなります」
買うのを控えたクリームチーズはスライスチーズで代用しているそう。「ご飯のお供ならふりかけを代わりにして、生クリームは牛乳にし、デザートはできる限り作るように心掛けています」と、食費を抑える努力が垣間見えました。
宿泊ではなく日帰りに女性はほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「ディズニーランドへ行くことです。宿泊ではなく日帰りになりました。宿泊は『夕飯代＋宿泊費』がかかるためです。カットした分をアトラクションの優先入場サービス『DPA（ディズニー・プレミアアクセス）』にあてて、ディズニーランドで遊ぶ本来の目的や楽しみを満喫しています」
家計に応じてスタイルを変えることで、楽しみそのものはなくさない工夫に女性の柔軟さがうかがえます。
医療費だけは削りたくないまた最近は、本当は食べたいのに、値段を見てやむなく棚に戻した切ない経験もあったそうで……。
「チョコレートの価格に驚いて棚に戻したのですが、財布事情を認めたくなくて『体型のために食べない、自分はえらい』と自分に嘘をついて諦めました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「医療費」だけは削りたくないといいます。
「健康が損なわれると何もできなくなるから。特に、歯医者は定期的に通っています」
女性のように、お金を“使う”ところと“抑える”ところを見極めてメリハリをつけていくことが、物価高時代には大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)