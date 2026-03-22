強烈な先制弾で「意味不明なガッツポーズ」。エスパの最年長DFが久々の“90分勝利”を喜ぶ「やっと皆さんに届けられましたね。“３”をー！」
清水エスパルスは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第８節でサンフレッチェ広島とホームで対戦。３−１で快勝した。
19分に強烈な左足シュートで先制点を挙げたDF吉田豊が、試合後のフラッシュインタビューに対応。「やっと皆さんに届けられましたね。“３”をー！」と叫ぶ。直近４試合はそれぞれ２つのPK戦勝ちとPK戦負けが続いていたが、３節・ヴィッセル神戸戦（１−０）以来の“90分勝利”を喜んだ。
自身のゴールパフォーマンスについては「決めた瞬間、何をやったらいいのかなと思ったら、もうこんなふうに（両腕を振り回す）やってましたね」とコメント。2013年に決めたプロ初ゴールの時は「阿波踊りみたいなのをやった」と回想し、「今回決めて、また意味不明なガッツポーズしましたけど、でもそれだけ嬉しかったってことです」と笑顔を見せる。
チーム最年長の36歳は、開幕からここまでの全試合でフルタイム出場中。「皆さんに、熱いプレーと勝点３をっていう気持ちでやってます」という。また「ここ数試合、ハラハラさせるような試合ばかりを見せてしまったので、このホームで今日、魂こもったプレーをみんなやってくれたと思うので。その“３”を届けられて良かったです」と安堵した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エスパ吉田豊の強烈弾！ 渾身のゴールパフォも！
19分に強烈な左足シュートで先制点を挙げたDF吉田豊が、試合後のフラッシュインタビューに対応。「やっと皆さんに届けられましたね。“３”をー！」と叫ぶ。直近４試合はそれぞれ２つのPK戦勝ちとPK戦負けが続いていたが、３節・ヴィッセル神戸戦（１−０）以来の“90分勝利”を喜んだ。
チーム最年長の36歳は、開幕からここまでの全試合でフルタイム出場中。「皆さんに、熱いプレーと勝点３をっていう気持ちでやってます」という。また「ここ数試合、ハラハラさせるような試合ばかりを見せてしまったので、このホームで今日、魂こもったプレーをみんなやってくれたと思うので。その“３”を届けられて良かったです」と安堵した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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