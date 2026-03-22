強烈な先制弾で「意味不明なガッツポーズ」。エスパの最年長DFが久々の“90分勝利”を喜ぶ「やっと皆さんに届けられましたね。“３”をー！」

強烈な先制弾で「意味不明なガッツポーズ」。エスパの最年長DFが久々の“90分勝利”を喜ぶ「やっと皆さんに届けられましたね。“３”をー！」