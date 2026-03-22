「凄すぎる」「鳥肌たった」開始４分で“60メートル超独走弾”！ 鹿島FW、圧巻ドリブルから衝撃ゴールにファン騒然「一人でサッカーやってる」
スタジアムがどよめく“圧巻の一撃”だった。
鹿島アントラーズは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。開始わずか４分にFWエウベルが圧巻の先制ゴールを叩き込んだ。
千葉のCKをクリアした流れから、自陣中央でボールを拾ったエウベルが一気に加速。相手を背負いながらスピードに乗ったドリブルでぐんぐん前進し、そのまま中央へ切れ込むと、ペナルティエリア内に侵入。最後は倒れ込みながら右足でシュートを放つと、グラウンダーのボールがゴール右隅に突き刺さった。
実に60メートル超を独走した圧巻のカウンター弾。個の力で局面を打開し、スタジアムの空気を一変させた。
このスーパーゴールにはSNS上でも驚きの声が続出。「エウベル一人でサッカーやってるやん笑」「凄すぎる」「らしさ溢れるプレー」「美し過ぎるカウンター」「なんだこれ」「笑い止まらんわ」「鳥肌たった」といったコメントが相次ぎ、大きな話題となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エウベルが魅せた異次元ドリブル弾！
鹿島アントラーズは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。開始わずか４分にFWエウベルが圧巻の先制ゴールを叩き込んだ。
千葉のCKをクリアした流れから、自陣中央でボールを拾ったエウベルが一気に加速。相手を背負いながらスピードに乗ったドリブルでぐんぐん前進し、そのまま中央へ切れ込むと、ペナルティエリア内に侵入。最後は倒れ込みながら右足でシュートを放つと、グラウンダーのボールがゴール右隅に突き刺さった。
実に60メートル超を独走した圧巻のカウンター弾。個の力で局面を打開し、スタジアムの空気を一変させた。
このスーパーゴールにはSNS上でも驚きの声が続出。「エウベル一人でサッカーやってるやん笑」「凄すぎる」「らしさ溢れるプレー」「美し過ぎるカウンター」「なんだこれ」「笑い止まらんわ」「鳥肌たった」といったコメントが相次ぎ、大きな話題となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エウベルが魅せた異次元ドリブル弾！