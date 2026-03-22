◆オープン戦 日本ハム―ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）

日本ハムの有原航平投手が先発。４回を投げ１安打無失点、５奪三振とほぼ完璧な内容に「投げたいボールが投げられましたし、最後いい形で開幕を迎えられるピッチングができたかなと思います」とうなずいた。

初回、長岡、サンタナを連続三振で立ち上がると、最速１４８キロの真っすぐに多彩な変化球を織り交ぜ、ヤクルト打線を寄せ付けなかった。許した安打は内野安打１本で、二塁も踏ませなかった。

よかった部分を聞かれた有原は「変化球もよかったですけど、真っすぐも要所でしっかり投げられた。追い込み方もよかったと思いますし、フォークもいいところに投げられたので、これをシーズン中にしっかり出せたら」。この日のテーマについては「もう試すとかよりも、しっかり結果を出せるようにと思っていたので、自分が思っていたようなピッチングができたのでよかった」と語った。

これまで有原はオープン戦２試合に登板。計８回で７失点と調整段階を感じさせていた。オープン戦最終登板で出力も上がり、万全の仕上がりを証明し「リズムもありますし、いいピッチングしてシーズンに入りたいというのはあるので。この最後のオープン戦登板というのは自分の中で意識していました」。登板が決まっている３・３１、本拠地開幕のロッテ戦（エスコン）へ、期待が高まる登板となった。