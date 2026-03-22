元NGT48中井りか、娘の1歳バースデー祝福 親子ショット公開に「ママ似かな」「お姫様が2人」の声
【モデルプレス＝2026/03/22】元NGT48の中井りかが3月21日、自身のInstagramを更新。娘が1歳を迎えたことを報告し、親子ショットを公開した。
【写真】28歳元NGT「可愛すぎる親子」1歳迎えた愛娘を抱っこ
中井は「娘の1歳のお誕生日！！！生まれてきてくれてありがとう。こぴめのママになれて毎日とっても幸せでこんなに大切な存在があるというだけで日々強く生きていられます」などとつづり、2025年に出産した娘が1歳の誕生日を迎えたことを報告。リボンを付けベビー用の衣装に身を包んだ娘と、淡いピンクのドレスを着用した中井との親子ショットを複数枚投稿した。
数字の1やハッピーバースデーなどと書かれたボードなどが飾られた空間で、中井は娘を抱え微笑んでいる。「いつもたくさん笑顔をくれるこぴめが1秒1秒漏れなく幸せでいられるようにママはがんばるよ！！」などと娘への愛を語っている。
この投稿に、「1歳おめでとう」「可愛すぎる親子」「愛情が伝わる」「娘へのメッセージで泣けてきた」「幸せそう」「ママ似かな」「素敵なお母さん」「お姫様が2人」などコメントが寄せられている。
中井は、2024年3月に結婚を発表。お相手は中井が出演していたバラエティ番組「青春高校3年C組」の演出を担当していたテレビ東京ディレクターの三宅優樹氏であることで知られる。2025年1月には第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元NGT「可愛すぎる親子」1歳迎えた愛娘を抱っこ
◆中井りか、1歳バースデーで親子ショット
中井は「娘の1歳のお誕生日！！！生まれてきてくれてありがとう。こぴめのママになれて毎日とっても幸せでこんなに大切な存在があるというだけで日々強く生きていられます」などとつづり、2025年に出産した娘が1歳の誕生日を迎えたことを報告。リボンを付けベビー用の衣装に身を包んだ娘と、淡いピンクのドレスを着用した中井との親子ショットを複数枚投稿した。
◆中井りかの投稿に反響
この投稿に、「1歳おめでとう」「可愛すぎる親子」「愛情が伝わる」「娘へのメッセージで泣けてきた」「幸せそう」「ママ似かな」「素敵なお母さん」「お姫様が2人」などコメントが寄せられている。
中井は、2024年3月に結婚を発表。お相手は中井が出演していたバラエティ番組「青春高校3年C組」の演出を担当していたテレビ東京ディレクターの三宅優樹氏であることで知られる。2025年1月には第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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