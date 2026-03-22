菊地姫奈、キャップ＆Tシャツコーデで美脚輝く「完璧スタイル」「脚のラインが綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/22】モデルで女優の菊地姫奈が3月21日、自身のInstagramを更新。美しい脚をのぞかせたカジュアルなショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳美人女優「頭身バランスが神」美脚全開の全身ショット
菊地は、さくらんぼの絵文字と共に、キャラクターがプリントされたTシャツに白いキャップを被ったカジュアルな姿を投稿。床に座り込み、カメラに視線を向けるショットや、目を閉じてポーズを決めるキュートな写真を披露した。Tシャツからは健康的な美しい脚がのぞいている。
この投稿は「頭身バランスが神」「完璧スタイル」「脚のラインが綺麗すぎる」「ビジュアル最高」「プライベート感ある表情がたまらない」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】21歳美人女優「頭身バランスが神」美脚全開の全身ショット
◆菊地姫奈、美脚輝くTシャツコーデ披露
菊地は、さくらんぼの絵文字と共に、キャラクターがプリントされたTシャツに白いキャップを被ったカジュアルな姿を投稿。床に座り込み、カメラに視線を向けるショットや、目を閉じてポーズを決めるキュートな写真を披露した。Tシャツからは健康的な美しい脚がのぞいている。
◆菊地姫奈の投稿に反響
この投稿は「頭身バランスが神」「完璧スタイル」「脚のラインが綺麗すぎる」「ビジュアル最高」「プライベート感ある表情がたまらない」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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