菊地姫奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/22】モデルで女優の菊地姫奈が3月21日、自身のInstagramを更新。美しい脚をのぞかせたカジュアルなショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】21歳美人女優「頭身バランスが神」美脚全開の全身ショット

◆菊地姫奈、美脚輝くTシャツコーデ披露


菊地は、さくらんぼの絵文字と共に、キャラクターがプリントされたTシャツに白いキャップを被ったカジュアルな姿を投稿。床に座り込み、カメラに視線を向けるショットや、目を閉じてポーズを決めるキュートな写真を披露した。Tシャツからは健康的な美しい脚がのぞいている。

◆菊地姫奈の投稿に反響


この投稿は「頭身バランスが神」「完璧スタイル」「脚のラインが綺麗すぎる」「ビジュアル最高」「プライベート感ある表情がたまらない」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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