今週は雨の日多い

短い周期で天気が変わり、今週は「雨」の日が多くなりそうです。待望の雨ですが、「お花見」の事を考えると、天気予報と「にらめっこ」になりそうです。

、各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

【桜の開花】

３月１６日 甲府

３月１９日 東京

３月２２日 横浜・前橋

【菜種梅雨とは？】他にもある「●●梅雨」

季節の変わり目には、数日から１週間ほど「長雨」が続くことがあります。それぞれ名前がついており

①【菜種梅雨】冬から春 ②【梅雨】春から秋

③【秋雨または秋霖】夏から秋 ④【サザンカ梅雨】秋から冬

雪雨シミュレーション２３日（月）～２７日（金）

２３日（月）は、午前中を中心に「雨」が降り、山梨など「雪」の予想です。

２４日（火）は、晴れる所が多いですが、神奈川の西部で雨が予想されています。

２５日（水）は、下り坂に向かい、夜は「雨」でしょう「必ず傘を持って」。

２６日（木）は、午前中にかけて「雨」が降り、午後も雨が残るところがあるでしょう。

２７日（金）は、夜遅くなると「雨」が降り出しそうです「夜桜」を楽しむ予定の方は、最新の天気予報に注意しましょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

関東甲信地方 各都市の週間予報（２３日（月）～２９日（日））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

次の土日は「低気圧」が前線を伴って通過する見込みで、「雨」が予想されています。

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