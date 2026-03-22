King＆Prince永瀬廉（27）が、21日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。芸能界入りのきっかけとなるオーディションを振り返った。

永瀬は自身の「出発点」となった大阪を訪問。大阪城ホール周辺を歩くと「オーディションもここだったんですよね、俺」と感慨深げに語り、「中学生になりたてですね。母親が勝手に履歴書送ってて、目立つのがすごい嫌なタイプだったんで、何してくれてんねんって思いながら」と振り返った。

ご褒美に釣られてオーディションに参加したが「『まず大阪城ホールに来てください』みたいな。ホール？みたいな」と指定場所に困惑。100人ほどの参加者がおり「『じゃあちょっとダンスの練習するから』みたいな。2、3時間で振り付け覚えさせられて」と苦笑した。

その日は山下智久のソロコンサートが開催されており「『それに出るから』みたいな。1万人ぐらいの前で覚えた振り付けを踊る。ダンスもやったことなかったし、頭真っ白の状態でこうやって突っ立って。これ落ちたなと思ったら、キンプリになってましたね」と笑い、「紆余曲折ありましたけど、それで受かったみたいで」と語った。