JR西日本は、関西広域のJR線が2日間乗り放題になるデジタルチケット「JR西日本 QR2day パス」を2026年度も継続発売することを決定しました。

大人4,000円という圧倒的なコスパはそのまま。「KANSAI MaaS」アプリを通じたスマートな旅を提供します。本記事では、2026年4月からの利用期間や購入方法、さらに複数人で利用する際の「分配」ルールや、意外と知らない「払い戻し」の落とし穴まで、旅の前に知っておきたい情報を網羅して解説します。

基本ルールはおなじ！価格やエリア、購入方法のおさらい

自由周遊区間（イメージ）

基本情報である「KANSAI MaaS」アプリでの購入方法、西は姫路、東は長浜までカバーする広大な自由周遊区間、そしてQRコードで改札を通過するスマートな利用方法については、前回発売時と変更ありません。

【発売期間】

2026年3月1日(日)〜2027年3月30日(火)

※ご利用日の1ヶ月前の午前10時から発売（発売期間内に限る）

【利用期間】

2026年4月1日(水)〜2027年3月31日(水)

※2027年3月31日(水)の利用開始日の設定はなし

【有効期間】

2日間

【価格】

大人4,000円、こども2,000円（税込）

例えば、大阪〜姫路駅まで片道移動するだけで、通常は大人1,460円かかります。京都や奈良に足を延ばして往復するだけで4,000円を超える計算となります。別途特急券等を購入すれば特急列車が利用できる点も魅力。関西を遊びつくすのに最適なきっぷです。パスの基本的な使い方や対象エリアの詳細については、前回の記事で詳しく解説していますので、ぜひそちらをご覧ください。

【参考】関西広域のJR線が2日間乗り放題、「JR西日本QR２dayパス」KANSAI MaaSで発売 9/5〜（※2025年9月掲載） https://tetsudo-ch.com/13010562.html

発売・利用期間が「通年」に大幅延長

2025年度版は秋から春にかけての約半年間の設定でしたが、2026年度版は1年間を通して利用できるようになりました。春夏秋冬、どのシーズンの関西旅行でもこのおトクなパスが活躍します。

スマホで完結！「QR2dayパス」の具体的な利用手順

実際に駅で利用する際の「KANSAI MaaS」アプリの操作手順を説明します。紙のきっぷを発券する必要はなく、スマートフォンひとつで非常にスムーズに乗車できます。

QRチケットの利用方法

1.アプリ下部のメニューから【チケット】をタップします。

2.「購入済のチケット」一覧から、利用するチケットを選んでタップし、詳細画面を開きます。

3.画面に表示される[QRコードを表示]ボタンをタップします。

4.画面上に乗車用のQRコードが表示されます。

乗車時および降車時は、表示させたQRコードを、駅の「QRコード対応改札機」の読み取り部にかざすだけで改札を通過できます。

チケットは「分配」が可能

チケットの分配方法

代表者が複数枚購入し、メールなどでURLを送ることで「分配」することが可能。グループ旅行などの際にも利用しやすくなっています。

チケットの受取方法

届いたURLをクリックし「チケットを受け取る」をクリックすると、受け取ったチケットが表示されます。

なお、利用中にスマートフォンの充電が切れると改札を通過できなくなりますので、旅行中のバッテリー残量には十分ご注意ください。

要注意！「分配」と「払いもどし」に関するルール

非常に便利なデジタルチケットですが、複数人で利用する場合や、急遽旅行が取りやめになった場合には注意が必要です。

・払いもどし手数料

利用開始前（“チケットを使う”ボタンを押下する前）であれば、発売額から220円の手数料を差し引いた額を払いもどすことができます。

・チケットを家族や友人に「分配」している場合

購入者が同行者にチケットを分配している場合、購入者の手元に全てのチケットが未使用な状態で揃っていないと払いもどしや変更ができません。必ず分配された側からチケットを返却してもらう必要があります 。

・利用開始後の払いもどし不可

一度“チケットを使う”ボタンを押下してしまうと、その後に交通機関の運行取り止め（運休）や満席、天候不良といった理由があっても、払いもどしは一切されません 。ボタンを押すタイミングには十分気をつけましょう。

エコでスマートな次世代の周遊パスへ

今回の通年販売への格上げは、このデジタルパスが多くのユーザーに支持され、定着しつつあることを物語っています。

また、注目すべきはJR西日本が打ち出している「エコ旅」という側面です。鉄道は乗用車に比べて単位輸送量あたりのCO2排出量が約5分の1と少なく、環境にやさしい移動手段です。さらに、スマートフォンで完結するデジタルチケットの普及はペーパーレス化を促進し、脱炭素社会の実現やSDGsの目標達成（ゴール8、11、17）にも直結します。

物理的なきっぷを持ち歩く煩わしさから解放され、スマホ一つで関西を縦横無尽に駆け巡る。2026年度は通年販売となった「QR2dayパス」は、これからの関西周遊旅行に欠かせない存在となりそうです。次の関西旅行の強い味方として、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

（画像：JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

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