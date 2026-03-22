アーティスト、石村嘉成さんと家族の物語を描いた映画「新居浜ひかり物語 青いライオン」の上映が、20日、宮崎市で始まりました。

【写真を見る】石村嘉成さんの映画「青いライオン」宮崎で上映開始「お母さん ライオンみたいに優しくて強い人になるよ」

「青いライオン」は嘉成さんの家族の愛の物語

映画「青いライオン」は、2歳のとき自閉症と診断された石村嘉成さんが、母親の有希子さんと懸命に療育に取り組み、画家として花開くストーリーをドラマとドキュメンタリーで描いています。





嘉成さんの約束「お母さん ライオンみたいに優しくて強い人になるよ」

RSK山陽放送が制作し、2024年から全国各地で上映されています。宮崎での上映は、20日から宮崎キネマ館で始まり、きのう（21日）は上映後、石村さんと父親の石村和徳さんによる舞台挨拶が行われました。映画で嘉成さんの母、有希子さんを演じた筆者（RSK山陽放送 小林章子）も岡山から参加しました。

石村嘉成さんは、2005年に病で亡くなった有希子さんの写真を手に登壇し、映画に登場する嘉成さんの作品「ブルーライオン」に込められた思いを話りました。

（石村嘉成さん）

「瀬戸内の海は、穏やかなときと台風などで暴れるときがあります。やさしい青と強い青で描きました。お母さんと約束した通り、ライオンみたいにやさしくて強い人になるよ」



（父親の和徳さん）

「有希子は、宮崎で映画が上映されるとは、思いもよらなかったと思います。きっと喜んでくれていると思う」

有希子さんの願い

有希子さんは、生前「自閉症の療育には、障害のあるなしにかかわらず、大切な学びがたくさんある。そうと知らずに大切な幼少期が過ぎてしまわないよう、保育園で講演したい」と願っていました。



しかし、その願いはかなわないまま、嘉成さんが11歳のとき、40歳で亡くなりました。



有希子さんの思いは、和徳さんが受け継ぎました。

「叱らないけど、譲らない」という療育の方針を貫き、嘉成さんは、いま全国各地で展覧会を開き、画家として活躍しています。



宮崎では、映画の上映と同時に、宮崎県立美術館で作品展が始まりました。

嘉成さんからのエール

会場には、嘉成さんが今回のために描いた作品も展示されています。



宮崎市フェニックス自然動物園のフラミンゴ。

ハートをかたどっています。

嘉成さんの絵日記も多数展示され、中には、筆者を描いてくれたページも。



映画「青いライオン」の撮影中に書かれたこのページには、「小林さんは優しい母に似ています。だから大好きです」とあります。



筆者は演技の経験がなく、不安な気持ちで過ごしていたことを、嘉成さんは敏感に察して、絵日記でエールを送ってくれたのではないかと感じています。

嘉成さんの存在は、周りの人の心に光をともしてくれます。



有希子さんは、嘉成さんにたくさんの愛情を注ぐと同時に、嘉成さんからもたくさんの愛情を受け取っていたからこそ、亡くなる間際まで、療育を続けることができたのではないかと想像しています。

映画「青いライオン」は宮崎キネマ館で上映中。

「石村嘉成展」は5月10日まで宮崎県立美術館で開かれています。