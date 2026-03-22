清水がDF吉田豊の5年ぶり弾皮切りに3発快勝!! 広島は日本代表GK大迫敬介にミス生まれて2連敗
[3.22 J1百年構想リーグWEST第8節 清水 3-1 広島 アイスタ]
清水エスパルスは22日、J1百年構想リーグWEST第8節でサンフレッチェ広島を3-1で破って第30節以来となる90分間での勝利を収めた。
攻勢の清水は前半19分、MFカピシャーバのサイドチェンジを受けたFW北川航也が右からカットインして左足を振ったがGK大迫敬介の好セーブに阻まれた。さらに直後にも北川がペナルティエリア右から切り替えしてシュートを放ったが、今度はゴールカバーに入ったDF佐々木翔にブロックされた。
それでもそのこぼれ球がDF吉田豊のもとへこぼれると、吉田が左足で強烈なシュートを放って先制点をゲット。吉田は2021年以来の公式戦での得点になった。
さらに清水は前半21分、FWオ・セフンがゴール前でバックパスを受けたGK大迫にプレスをかけると、大迫がトラップしたボールを突いてゴールに押し込み、2-0とした。日本代表の大迫にとっては痛恨のミスでの失点になった。
ただ清水は前半30分過ぎにMF松崎快が左脚を気にする様子で座り込み、負傷交代を強いられるアクシデント。MF千葉寛汰が緊急出場することになった。千葉は前半アディショナルタイムにゴール左を狙ったシュートを放ったがGK大迫に阻まれ、2点リードで前半を終了した。
追いかける広島は後半11分、DF中野就斗のクロスのこぼれ球をDF塩谷司がアウトサイドでシュートすると相手をかすめたボールは左ポストに当たった。さらに直後のCKでFW木下康介がフリックしたボールをDFキム・ジュソンがゴールに押し込んだが、VARが確認した結果オフサイドでゴール取り消しとなった。
なおも相手を押し込む広島は後半15分、佐々木のクロスをMF川辺駿が頭で合わせたがGK梅田透吾にゴールラインギリギリのところでセーブされた。
清水は苦しい展開も失点を回避していくと後半21分、GK大迫のフィードをMFマテウス・ブエノが頭で跳ね返してカウンターを発動。左サイドからカピシャーバが供給したグラウンダークロスがファーへ流れると、北川が冷静にゴールに流し込んで大きな3点目が生まれた。
広島は後半39分、MF松本泰志のクロスをFWジャーメイン良が頭で叩き込んで1点差に詰め寄った。しかし反撃はここまでとなり、広島は2連敗となった。
清水エスパルスは22日、J1百年構想リーグWEST第8節でサンフレッチェ広島を3-1で破って第30節以来となる90分間での勝利を収めた。
攻勢の清水は前半19分、MFカピシャーバのサイドチェンジを受けたFW北川航也が右からカットインして左足を振ったがGK大迫敬介の好セーブに阻まれた。さらに直後にも北川がペナルティエリア右から切り替えしてシュートを放ったが、今度はゴールカバーに入ったDF佐々木翔にブロックされた。
さらに清水は前半21分、FWオ・セフンがゴール前でバックパスを受けたGK大迫にプレスをかけると、大迫がトラップしたボールを突いてゴールに押し込み、2-0とした。日本代表の大迫にとっては痛恨のミスでの失点になった。
ただ清水は前半30分過ぎにMF松崎快が左脚を気にする様子で座り込み、負傷交代を強いられるアクシデント。MF千葉寛汰が緊急出場することになった。千葉は前半アディショナルタイムにゴール左を狙ったシュートを放ったがGK大迫に阻まれ、2点リードで前半を終了した。
追いかける広島は後半11分、DF中野就斗のクロスのこぼれ球をDF塩谷司がアウトサイドでシュートすると相手をかすめたボールは左ポストに当たった。さらに直後のCKでFW木下康介がフリックしたボールをDFキム・ジュソンがゴールに押し込んだが、VARが確認した結果オフサイドでゴール取り消しとなった。
なおも相手を押し込む広島は後半15分、佐々木のクロスをMF川辺駿が頭で合わせたがGK梅田透吾にゴールラインギリギリのところでセーブされた。
清水は苦しい展開も失点を回避していくと後半21分、GK大迫のフィードをMFマテウス・ブエノが頭で跳ね返してカウンターを発動。左サイドからカピシャーバが供給したグラウンダークロスがファーへ流れると、北川が冷静にゴールに流し込んで大きな3点目が生まれた。
広島は後半39分、MF松本泰志のクロスをFWジャーメイン良が頭で叩き込んで1点差に詰め寄った。しかし反撃はここまでとなり、広島は2連敗となった。