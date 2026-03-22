◇第98回選抜高校野球大会第4日 1回戦 大垣日大2−1近江（2026年3月22日 甲子園）

隣県同士の「関ヶ原決戦」となった一戦は、2年ぶり8度目出場の近江（滋賀）が1−2で大垣日大（岐阜）に敗れ、涙をのんだ。

両軍ともに堅守が光り、近江・上田、大垣日大・竹岡の両投手が要所を封じる投手戦となった。上田は6回の2死二、三塁も封じ、大垣日大に先制点を与えなかった。一方、竹岡も6回に1死一、三塁のピンチを招くが無失点と、譲らなかった。

均衡が破れたのは延長10回。1死二、三塁から、大垣日大の代打・高橋が右翼線への2点適時二塁打を放ち、これが決勝点。その裏に大垣日大は1点を返したが、一歩及ばなかった。

近江・小森博之監督は「ナイスゲームできたと思います。勝ち負けはありますが、勝負事なので。何とか夏につなげていけたらいいと思います」と語った。

延長10回の2死まで、129球を投げた先発の上田については「私が見た中ではシーズンに入って一番のピッチングだった。ストレートの出力があがったのが良かった。四球ありました？なかったら初めてです。9回投げて四球なかったのは初めてだと思うので、その辺も良かったですね」と無四球投球だったことを称賛。

また、監督として初めての甲子園での指揮については「前任の多賀先生からも“お前が雰囲気に飲まれたらあかんぞ”とアドバイスをもらったおかげで普段通りに試合に入れました。３回終わった時に地に足がついたなぁと。そこまでは甲子園って凄いところやなぁ。現役の時を思い返しながらではないですけど、そんな思いも少しあったのではないかと思います」と振り返っていた。

古戦場の関ヶ原を挟んで、車で40分ほどで行き来できる距離に両校はある。今年も練習試合の予定を組んでいたが、ともに選抜出場が決まったためキャンセル。23年夏1回戦の対戦では、大垣日大が7−2で勝利した。