◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

首位と1打差の2位から出た笠りつ子（38＝PGM）が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算3アンダーで逆転優勝を飾った。21年6月のヨネックス・レディース以来5年ぶりのツアー通算7勝目。

2番で5メートルを沈めてバーディー先行。7番でも4メートルのチャンスをものにした。9番で2打目をミスして落としたが、13番で50センチにつけてバーディー。17番でボギーを叩いたが、最終18番パー5で3メートルを沈めてバーディーで優勝を決めた。ホールアウト後は出迎えた木戸愛らと涙を流して抱き合った。

主催者推薦で出場したベテランが、最終組で競り合った昨季年間女王・佐久間朱莉、昨季メルセデスランク2位・神谷そらの強敵2人をねじ伏せた。

プロ21年目。長年ツアーの第一線で活躍してきたが、24年にシードを喪失。昨季もメルセデスランク56位でシード復帰はならず最終予選会で38位となり今季前半戦の出場権を確保。今季も開幕から2試合連続で予選落ちを喫していた。

前回大会の最終日、関係者の指摘により第2ラウンドの13番での「誤所からのプレー」が発覚。ホールアウト後に2罰打を科され、順位は7位から13位に。因縁の大会で復活の勝利を手にした。