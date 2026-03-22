女優の飯島直子（58）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。現在の生活について語った。

この日は女優で歌手の小泉今日子、タレントのYOUとトークを展開。YOUは「結婚、全員やめてるんだ」と3人とも離婚をしているとあらためて発言し、驚いた表情。飯島は「そうです」と語り、小泉は「君たち2回ずつ。私1回」と続けた。

小泉が現在は猫との生活が楽しいと話すと、YOUは飯島に「どなたかいらっしゃるんですか、おうちには」と質問した。飯島は「誰もいないですもう。ワンちゃんもおととし（他界して）」と語った。

またYOUは「小さい時から正しいんですか。凄く優しくていい子」と続けると、「全然そんなことないです」と飯島。親に反抗したと問われても「はい。もう家に帰らなかったりとか、ずっとしてました」とぶっちゃけた。

YOUが「本当？ちょっと安心する」と語ると、「お父さんとなんてもう何年も口利いてないとか」と飯島。YOUが「あったのね、じゃあ主張みたいなものが」と続けると、飯島は「凄くありました、ありました」と笑ってみせた。

小泉は「しっかりしている」と感心。YOUは「インスタで（コメント）1個1個返事しているって聞いたときに、ちょっと心配になった。大変だろうなと思って。うれしいと思うんだけれども」とぶっちゃけ、飯島は「そうですね。今はやってないですけれど」と応じてほほ笑んだ。