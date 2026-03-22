キム・カーダシアン、息子に20万円のポケモンカード購入 1500万円超のカードも真剣に検討
リアリティスターで実業家のキム・カーダシアン。大変リッチな彼女は、元夫カニエ・ウェストとの間にもうけた4人の子どもたちにも豪勢にお金をかけることで知られるが、息子のセイントに約20万円相当のポケモンカードを購入する姿がキャッチされた。
【動画】1500万円超カードも登場 キム・カーダシアンが息子に購入した20万円のポケモンカード
キムは先週、10歳の息子セイントとともに、トレーディングカートのイベントSoCal TCG Cardshowに来場。10万ドル（約1590万円）もするポケモンカードに興味を示す様子が、出店していたPokeHoopsとSoCal TCG Cardshowのインスタグラムにて、シェアされた。
シェアされた映像では、値段を聞いて驚く他の客を尻目に、スマートフォンで撮影するなど、真剣に検討するキムの様子が映る。さすがに10万ドルのカードは購入しなかったものの、1300ドル（約20万円）のカードを購入。セイントが現金を手渡し、名前を聞かれると、控えめな声で「セイント」と反応。店員の「ありがとう」という声掛けに、キムも「ありがとう」と返して去って行った。
カニエとの間には、12歳の長女ノース、10歳の長男セイント、8歳の次女シカゴ、6歳の次男のサームという4人の子どもがあり、キムは昨年のクリスマスにもノースに、エイサップ・ロッキーやジャスティン＆ヘイリー・ビーバー夫妻、マドンナら、セレブご用達のジュエリー・ブランド「アレックス・モス・ニューヨーク」による合計106カラットのダイヤモンドジュエリーを贈り、注目を集めた。
なおセイントはポケモンカードを集めているようで、先週もDJで音楽プロデューサーのスティーヴ・アオキが、ラスベガスでキムとセイントとともにポケモンカードを買い求める様子を公開。「全部ゲットだぜ！」とキャプションを添えていた。
引用：「PokeHoops」Instagram（＠PokeHoops）
【動画】1500万円超カードも登場 キム・カーダシアンが息子に購入した20万円のポケモンカード
キムは先週、10歳の息子セイントとともに、トレーディングカートのイベントSoCal TCG Cardshowに来場。10万ドル（約1590万円）もするポケモンカードに興味を示す様子が、出店していたPokeHoopsとSoCal TCG Cardshowのインスタグラムにて、シェアされた。
カニエとの間には、12歳の長女ノース、10歳の長男セイント、8歳の次女シカゴ、6歳の次男のサームという4人の子どもがあり、キムは昨年のクリスマスにもノースに、エイサップ・ロッキーやジャスティン＆ヘイリー・ビーバー夫妻、マドンナら、セレブご用達のジュエリー・ブランド「アレックス・モス・ニューヨーク」による合計106カラットのダイヤモンドジュエリーを贈り、注目を集めた。
なおセイントはポケモンカードを集めているようで、先週もDJで音楽プロデューサーのスティーヴ・アオキが、ラスベガスでキムとセイントとともにポケモンカードを買い求める様子を公開。「全部ゲットだぜ！」とキャプションを添えていた。
引用：「PokeHoops」Instagram（＠PokeHoops）