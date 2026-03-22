ヴィンテージTシャツ専門店「01:00ne（ワン）」が公式YouTubeチャンネルを開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「01:00ne」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
とっても興味深い情報が入ってきました。
原宿のヴィンテージTシャツ専門店「01:00ne（ワン）」がYouTubeチャンネルを開設されました！
説明欄には以下のような説明が！
【「最高のDig体験で、比類なき一枚を。」
この理念を掲げる Vintage Tシャツ専門店 01:00ne（ワン） が 運営するYouTubeチャンネルです
このチャンネルでは販売商品紹介はもちろん、 年代判別・タグの見方・プリントの特徴・仕入れ裏話など、
Vintage Tシャツの知識と現場の空気感を楽しく発信】
とのこと。
ヴィンテージTシャツの年代が知りたいという方や、本物とリプリントの違いを知りたい、バンドT・ムービーTの価値を知りたい、というような方のニーズにこたえてくれるチャンネルという事も記載されており、今後の動画が非常に楽しみなチャンネルの誕生だと感じております。
早速1本目の動画を見てみましょう！
こちらです！
●【未公開放出】30点中10点だけ先出し公開!!
あの伝説のバンドNirvanaやBON JOVIの高額Tシャツが紹介されていますね！ほ…欲しい！！
ヴィンテージTシャツはどんなデザイン、モチーフを使用しているのかも大事ですが、プリントのかすれ具合などにも味わいがあって1枚1枚の表情の違いが楽しめるのも魅力の一つですよね。
動画ではTシャツのボディのブランドの説明や、サイズ感の説明などもしっかり教えてくれているのでTシャツに詳しくなれそう！ありがたい！
他にもこんな動画も。
●玄人向け｜RAP Tの美学と価値 90s伝説ラップTを語る｜Shuheiの部屋
ヴィンテージTシャツはラップ系のアーティストをデザインに使用したラップTシャツから人気が上がってきたという話などはとっても勉強になりました。
いや〜、古着には夢がありますね。
夏までに何かかっこいいTシャツを手に入れて備えたいなぁ。
というわけでNicheee!はこれからも、01:00neのYouTubeチャンネルを勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
とっても興味深い情報が入ってきました。
原宿のヴィンテージTシャツ専門店「01:00ne（ワン）」がYouTubeチャンネルを開設されました！
説明欄には以下のような説明が！
【「最高のDig体験で、比類なき一枚を。」
この理念を掲げる Vintage Tシャツ専門店 01:00ne（ワン） が 運営するYouTubeチャンネルです
このチャンネルでは販売商品紹介はもちろん、 年代判別・タグの見方・プリントの特徴・仕入れ裏話など、
Vintage Tシャツの知識と現場の空気感を楽しく発信】
ヴィンテージTシャツの年代が知りたいという方や、本物とリプリントの違いを知りたい、バンドT・ムービーTの価値を知りたい、というような方のニーズにこたえてくれるチャンネルという事も記載されており、今後の動画が非常に楽しみなチャンネルの誕生だと感じております。
早速1本目の動画を見てみましょう！
こちらです！
●【未公開放出】30点中10点だけ先出し公開!!
あの伝説のバンドNirvanaやBON JOVIの高額Tシャツが紹介されていますね！ほ…欲しい！！
ヴィンテージTシャツはどんなデザイン、モチーフを使用しているのかも大事ですが、プリントのかすれ具合などにも味わいがあって1枚1枚の表情の違いが楽しめるのも魅力の一つですよね。
動画ではTシャツのボディのブランドの説明や、サイズ感の説明などもしっかり教えてくれているのでTシャツに詳しくなれそう！ありがたい！
他にもこんな動画も。
●玄人向け｜RAP Tの美学と価値 90s伝説ラップTを語る｜Shuheiの部屋
ヴィンテージTシャツはラップ系のアーティストをデザインに使用したラップTシャツから人気が上がってきたという話などはとっても勉強になりました。
いや〜、古着には夢がありますね。
夏までに何かかっこいいTシャツを手に入れて備えたいなぁ。
というわけでNicheee!はこれからも、01:00neのYouTubeチャンネルを勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】