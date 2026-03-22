ピッチに不安走る…怪我に苦しんだ名古屋の32歳FWが無念の負傷交代。右足を押さえ担架でピッチ後に
ピッチに不安が走った。
名古屋グランパスは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。この試合でFW山岸祐也が無念の負傷交代を強いられた。
32分、左サイドからのクロスにゴール前で競り合った山岸は、着地の際にバランスを崩して転倒。プレーは続行されたものの、そのまま右足を押さえて起き上がれず、主審が試合を止めてメディカルスタッフがピッチへ入った。
一度は立ち上がったものの、右足をかばう様子が見られ、プレー続行は不可能と判断。山岸は担架でピッチを後にし、35分に永井謙佑と交代となった。
32歳のアタッカーは昨年３月に右膝内側側副靭帯を損傷するなど、近年は度重なる怪我に苦しんできた。2024年には約８か月の間に３度の離脱を経験している。
再びの負傷に、状態の詳細が気がかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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32分、左サイドからのクロスにゴール前で競り合った山岸は、着地の際にバランスを崩して転倒。プレーは続行されたものの、そのまま右足を押さえて起き上がれず、主審が試合を止めてメディカルスタッフがピッチへ入った。
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