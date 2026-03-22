「無事沼りました」本田紗来、ピンクコーデのバブーシュカ姿！ 「なんでそんなにめちゃ可愛いんですか？」
「無事沼りました」本田紗来、ピンクコーデのバブーシュカ姿！ 「なんでそんなにめちゃ可愛いんですか？」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは3月21日、自身のInstagramを更新。専属モデルを務めるファッション雑誌『Ray』のファンミーティングでの姿を披露しました。
【写真】本田紗来、ピンクコーデのバブーシュカ姿！
「無事沼りました」本田さんは「Ray沼力ファンミありがとうございました RayもRayモデルの皆さんもRay読者の皆様もだああいすきです〜 お越しくださった皆様、お忙しい中準備してくださった編集部の皆さんとスタッフの皆様に大大大感謝です これからも全力で頑張ります！」とつづり、5枚の写真を投稿。ピンク色のTシャツにバブーシュカをかぶった姿や、美脚が際立つミニ丈スカート姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「紗来ちゃんに底なしに沼ってます」「めちゃめちゃ可愛いぃぃぃ〜」「キュートで見惚れてしまいます」「無事沼りました」「なんでそんなにめちゃ可愛いんですか？？？」との声が寄せられています。
「最近のさらの魅力ヤバいな」12日の投稿では、アパレルブランド・WEGOで配布されるWEGO MAGAZINEのモデルショットを披露している本田さん。レースのバブーシュカをつけた姿やオーバーサイズのパーカーにミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートなどを披露し、ファンからは「かわいいの天才」「マジで天使」「最近のさらの魅力ヤバいな」「さらちゃん大人っぽい」などの声が寄せられています。気になる人はチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
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