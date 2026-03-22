アフリカ大陸に広がる広大な砂漠や、北の大地にある島の名前など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。世界の地理や日常の語彙をヒントに、正解を導き出す快感を味わいましょう。

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日常生活や世界の地理で耳にする言葉の「共通パーツ」を探して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、思慮が足りない様子を指す言葉から、世界最大級の砂漠、さらには北方に位置する大きな島の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

あ□□か
□□らさばく
□□りん

ヒント：思慮が足りず、考えが浅い様子を何と言いますか？

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正解：さは

正解は「さは」でした。

▼解説
あさはか（浅はか）
さはらさばく（サハラ砂漠）
さはりん（サハリン）
考えが不十分な様子を指す「浅はか（あさはか）」、灼熱の大地「サハラ砂漠（さはらさばく）」、そして北に位置する「サハリン（さはりん）」。自身の振る舞いを戒める言葉から、世界の広大な地理的名称まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さは」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉たちが一つの音で結びつくのは、知的な発見があって楽しいですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)