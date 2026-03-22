東京都教育委員会は、国際的な教育プログラム「国際バカロレア（ＩＢ）」を履修するコースと国際金融を体系的に学ぶコースを新たに設け、既存の都立商業高校１校に併設する。

今後、具体的な設置時期の検討や対象校の選定を進める。

ＩＢは、スイスのＩＢ機構が認定する３〜１９歳を対象とした教育プログラム。国内の高校レベルのＩＢには、〈１〉ほぼ全科目を英語で履修する英語ディプロマ・プログラム（ＤＰ）〈２〉一部の科目を日本語で履修できる日本語ＤＰ――がある。いずれも最終試験などで一定のスコアを収めれば、国際的に通用する大学入学資格を得られる。

都立には〈１〉の国際高校（目黒区）があるが、ほぼ英語のみで授業や試験を実施するため、国内で生まれ育った生徒にはハードルが高い。都教委は新たに〈２〉の高校を設置し、より多くの生徒がＩＢ教育を受け、英語力も培った上で海外大学に進学できるようにする。

国際金融コースの併設は、都が掲げる「国際金融都市・東京」の実現に向けた人材育成策の一環。都が昨夏、中高生５０００人を対象にしたアンケートでは、学びたい分野について高校生の３割、中学生の２割が「お金に関すること」と回答した。

ただ、ビジネス基礎や財務会計などを学べる都立高の商業科の倍率は、近年低下傾向にある。都立高の魅力向上に向け都教委が今年度に設置した有識者会議では、委員から「商業科の有用性が十分に伝わっていない」とする指摘や、ＩＢ教育の門戸拡大、国際的な視点で金融を学ぶ機会の拡充を求める声もあった。

都教委はこうした議論を踏まえ、都立商業高への両コースの併設を決めた。今月９日の都議会予算特別委員会で、小池知事は伊藤祥広都議（自民党）の質問を受けて両コースの設置に触れ、「海外で活躍する基礎作りに役立つ商業高校を作り、新たな学びの魅力につなげる」と答弁した。