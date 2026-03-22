お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。所属事務所「タイタン」が発表した誹謗（ひぼう）中傷に関する声明について言及した。

タイタンは19日、SNSの利用をめぐり声明を発表。所属タレントに対する悪質な誹謗中傷など「表現の自由の範囲を明らかに超えた人格攻撃が確認されています」とし、これについて「弁護士や警察と連携し、発信者情報開示請求による表現者の特定、損害賠償請求、および刑事告訴を含む法的措置の手続きを進めていることを申し添えます」とした。

太田は「僕はタレントとしての立場なので、タイタンの社長としての立場を代弁することになるんですけど」と前置きした上で、同社の社長を務める妻の光代氏について「うちのかみさん、社長にとってみれば、タイタンの全てのタレントは商品なわけです。言い方悪いけど。それを誹謗中傷する、彼らの精神的なものが傷つけられるのは営業妨害」。

続けて「表現の自由はもちろんある上で、それ以上だと事務所が判断したものに関しては法的措置を取るということ。それが違法であるかどうかは司法の判断に任せるということだと思います」と述べた。

一方で「同時に僕がかみさんに言われているのは、『あなたもそうだからね』と。要するに、私たちがこういう態度を取るということはあなたも気をつけなさいよと。私も誹謗中傷しがちだからと。くぎを刺されております」と明かし、スタジオの笑いを誘った。