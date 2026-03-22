◆オープン戦 広島―ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）

ソフトバンク・小久保裕紀監督が２２日、キャンプ後半から首のコンデション不良で２度離脱した柳田悠岐外野手について、開幕後は基本的にＤＨで起用する方針を明かした。「長期離脱が一番困る。守れる日が来たら守らせますけど、どうしても首の負担がスローイングの方がきそうだと（報告が）上がってきている。最初は守備なしでＤＨ中心で起用しようかなと思っています」と話した。この日の広島戦では「４番・ＤＨ」で２回無死に右翼線二塁打を放つなど、打撃の状態は開幕に向けて不安はない。

ただ、外野の近藤健介、一塁の山川穂高も常に守備に就くのは負担がかかるため、ＤＨに回ることも想定される。「優先順位で近藤を休ませないといけない時には、近藤をＤＨで入れようかという時は、ひょっとしたら（柳田が）代打でという日があるかもしれない。本人がそこで守れる状態であればそれが一番でしょうけど。それは山川しかり、年間トータルで考えたときの起用では何がベストかを考える」と、指揮官は説明した。