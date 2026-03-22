◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 最終日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

２位で出たプロ２１年目の笠りつ子（３８）＝ＰＧＭ＝が逆転し、２０２１年ヨネックスレディス以来となる５年ぶり７勝目を手にした。昨年、ルール誤認でホールアウト後にペナルティーを受けた大会で復活を遂げた。１打差２位から出ると、４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算３アンダーで逆転。最終１８番、勝利を決めるバーディーパットを沈めると、木戸、小祝と抱き合った後、「やったー！やったー！」と歓喜の叫びをあげながら関係者とハイタッチ。あふれ出る涙をウェアでぬぐった。

同じトレーナーに師事するロッキーズ・菅野智之投手（３６）と、近年のオフはハワイでトレーニングを共にしている。今年も多くのことを学んだ。球を打ち込みすぎてしまう笠の元に、合宿中にラインが届いた。「量より質だよ。切り替えるのは大変だろうけど、そうした方がいいよ」。同年代のアスリートからの貴重な助言を機に取り組み方を変えた。体と相談しながら、質を突き詰めていくことを意識するようになった。

因縁の大会だった。第２ラウンド後に「去年ルールを間違ってベスト１０を外して、すごく悔しい思いをした。今回はしっかりルールを間違えないように。本当に気を引き締めてやっている。今年は絶対に優勝したいと思っていた。明日どうなるか分からないけど、勝ちたい。いいところにいるので楽しみ」と明かしていた。昨年大会の最終日、大会関係者からの指摘により、第２ラウンドの１３番パー４での「誤所からのプレー」が発覚。ホールアウト後に２罰打が課され、最終順位は７位から１３位に変更になった。