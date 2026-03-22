桜とフランス菓子のときめき時間♡フェアモント東京「SAKURA IN PARIS」アフタヌーンティー

春になると楽しみたくなるのが、華やかなアフタヌーンティー。東京湾を望むラグジュアリーホテル【フェアモント東京】では、桜とフランス菓子をテーマにした春限定のフレンチアフタヌーンティー「SAKURA IN PARIS」が登場しています。クラシックなフランス菓子に、やさしい桜の香りと春らしい彩りをプラス。パリ気分でお花見を楽しむような、ロマンチックなティータイムが過ごせます。春のおでかけや女子会にぴったりの、今だけの特別な体験を紹介します。

パリのエレガンスと桜が織りなす、フレンチアフタヌーンティー

【フェアモント東京】の35階にあるロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」で楽しめる春限定アフタヌーンティー「SAKURA IN PARIS」。クラシックなフランス菓子に、日本の春を象徴する桜の香りや彩りを重ねた、優雅でロマンチックなアフタヌーンティーです。

春を彩るひとときは、桜が香るコーディアルと、ノンアルコールのスパークリングワインを合わせた、華やかなウェルカムドリンクでスタート。

続けて運ばれてきたスタンドには、ピンクを基調にしたスイーツが並び、思わず写真を撮りたくなるかわいさ。

桜クリームをサンドした可憐なミニシュー「いちごと桜のサントノーレ」や、繊細な桜の香りにマカダミアナッツの香ばしく芳醇なコクと塩味がアクセントを添える「マカダミアナッツと桜のパリブレスト」。

瑞々しいチェリーをなめらかな桜のガナッシュで包み込み、やさしい甘みと爽やかな酸味が調和する「グリオットチェリーと桜のデリス」など、フランスの伝統菓子に桜の味わいがプラスされたスイーツがたくさん。

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桜のメレンゲを添えたクロワッサンも

プレーンのスコーンとともに並ぶのが、桜のメレンゲがのった遊び心あふれるクロワッサン。食感のコントラストも楽しく、一口頬張れば思わず笑顔になる一品です。

セイボリーには、桜の木で燻製したスモーキーなビーフや桜海老など、春らしい素材を使った華やかなメニューが並び、目でも舌でも楽しめる工夫が随所に感じられました。

トロリーサービスで焼き菓子を好きなだけ

アフタヌーンティーで楽しめるトロリーサービスでは、フランスで古くから愛される初登場の「シューケット」をはじめ、マドレーヌやパウンドケーキなど、桜の香りで春の装いに仕立てた焼き菓子が。

トロリーサービスは好きなものを好きなだけ、これも【フェアモント東京】のアフタヌーンティーならではの魅力のひとつです。

ホテル高層階にある開放感あふれるラウンジで楽しむ洗練されたひととき…。大きな窓からは東京湾を望む景色が広がり、都会にいながらまるでリゾートのような気分を味わえます。

明るい陽光の中での華やかなティータイムに、ゆったりとした大人の時間を過ごせるのも魅力。

友人とのおでかけはもちろん、自分へのご褒美や春の特別な女子会にもぴったりです。

〈桜アフタヌーンティー「SAKURA IN PARIS」詳細〉

場所：東京都港区芝浦1－1－1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 35階ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」

期間：2026年3月1日（日）～4月26日（日）

時間：11:00～16:30（ラストオーダー 16:00）

料金：平日 9,400円 / 土曜日・日曜日・祝日 11,000円（税サ込）

セリーン Jr.付きプラン：平日 10,400円 / 土曜日・日曜日・祝日 12,000円（税サ込）

電話：03-4321-1111（ホテル代表）