株式会社ワコール（京都府京都市）は、このほど「ブラジャーの愛用実態調査」の結果を発表しました。それによると、女性たちの約2人に1人が「ブラジャーに何らかのこだわり」を持っていることがわかりました。では、こだわっているポイントにはどのようなことがあるのでしょうか。



【調査結果を見る】ブラジャーでこだわるポイントは？

調査は、全国の20〜50代の女性2000人を対象として、2025年1月にインターネットで実施されました。



まず、「愛用しているブラジャーのタイプ」を尋ねたところ、「ワイヤーブラのみ」（36.7%）、「ノンワイヤーブラのみ」（28.3%）、「ブラトップのみ」（16.7%）が上位となりました。



また、普段愛用しているブラジャーについては、「特定のタイプのみ」が81.7%を占めた一方、「使い分けをしている」女性は18.3%となっています。



ブラジャーの使い分けについて、タイプ別に調べたところ、「ワイヤーブラを選ぶ理由」としては、「バストをしっかり支えてシルエットをととのえたいとき」が80.1%でダントツに。



また、「ノンワイヤーブラを選ぶ理由」としては、「ラクなつけごこちを求めるとき」（66.3%）や「リラックスしたいとき」（57.1%）に回答が集まり、「ブラトップを選ぶ理由」でも、「ラクなつけごこちを求めるとき」（65.3%）と「リラックスしたいとき」（47.4%）が上位となりました。



続いて、「ブラジャーのこだわりの有無」を聞いたところ、全体の50.4％が「こだわりがある」と回答。



具体的には、「つけごこちがよい」（83.6%）が最も高く、次いで「デザイン・色」（52.2%）、「価格」（44.7%）が続きました。



また、「ブラジャーの造形性でこだわるポイント」としては、「バストを持ち上げたい」（72.1%）のほか、「脇や背中をスッキリ見せる」（55.8%）、「谷間をキレイにみせる」（47.1%）といった意見も挙げられました。



次に、「ブラジャーを購入する場所」を尋ねたところ、「店舗のみ」（53.7%）、「WEBのみ」（24.5%）、「店舗+WEB」（16.7%）という結果に。



また、「購入頻度」については、「1年に1回程度」（32.8%）や「半年に1回程度」（28.8%）が上位となり、7割弱が1年に1回以上ブラジャーを購入していることがわかりました。



なお、「購入のタイミング」については、「ブラジャーの見た目がくたびれたとき」（87.1%）圧倒的多数を占めたほか、「サイズが合わなくなったとき」（20.6%）という意見も見られました。