東京ド真ん中の「高速道路の廃線跡」今後はどうなる？

東京都心部を走る無料の高速道路「東京高速道路」は2025年4月5日をもって廃止になりました。その後、撮影などに使われているほか、一般人が立ち入れるさまざまなイベントが開かれ、にぎわいを見せています。



では、今後この旧東京高速道路はどうなっていくのでしょうか。

東京高速道路（通称：KK線、会社線とも）は戦後、銀座周辺の復興と渋滞緩和を目的に、外堀と2つの川（汐留川・京橋川）を埋め立てて建設された、全長約2kmの高速道路です。

【画像】「ええぇぇ…」 これがKK線「廃止の瞬間」です！（30枚以上）

1966年に蓬莱橋〜新京橋間の全線が開通し、1973年には首都高八重洲線と接続。前後を八重洲線に挟まれているため、首都高の1路線と思われがちですが、実は別の運営主体であり、しかも通行料金は無料となっていました。

これは「銀座インズ」「銀座コリドー」など、道路の高架に入居するテナントの収入によって運営されているためです。

途中、新橋出入口、土橋入口、西銀座入口、新京橋出口、東銀座出口が設けられており、ビル街やネオンサインが輝く銀座の繁華街をクネクネと抜けていきます。

東側を通る都心環状線とは違い、銀座の中心部に直通できるということもあり、金曜日の夜や月末は繁華街に行くサラリーマンを乗せたタクシー・ハイヤーの通行も多くみられました。

また、土橋と西銀座の間はJRの線路付近を走行するため、JR山手線や京浜東北線、さらには東海道新幹線と並走・離合することもあり、非常に短い高速道路ながら、「都心の風景」を満喫できるドライブスポットとしても人気を博していました。

しかし、全線開通から60年を前にした2025年4月5日、21時30分をもって全線が廃止に。その理由は、日本橋周辺の首都高 都心環状線（C1）の地下化プロジェクトの進行に伴い、整備する「新京橋連絡路」とルートが重複するためです。

日本橋エリアは現在、大規模な再開発と都心環状線のリニューアルが並行して行われており、最終的には日本橋の上空を通る都心環状線を地下化する計画となっています。

これに伴って、付近の江戸橋JCTのランプも一部が廃止になる予定となっていますが、そうすると都心環状線の“環っか”が断絶されてしまうため、八重洲線と都心環状線を新たにつないでバックアップするものとして新京橋連絡路を設けます。

ところが八重洲線はすでにKK線と接続されており、新京橋連絡路を整備するとKK線とルートが重複することになります。そこでKK線側を廃止することになりました。

今後、残された高架は公共空間「Tokyo Sky Corridor」として再生予定です。Tokyo Sky Corridorは、歩行者中心の“回廊”のような空間となり、人とみどりの共存、地域の価値や魅力を高める“憩いの場”として生まれ変わります。

道路幅の広い区間では、歩行者が歩ける空間だけでなく、広場の設置や街を眺められるビュースポットの設置なども予定され、銀座の新たな観光ポイントとなることが期待されています。

2025年4月18日には、KK線廃止後初のイベント「KK線リボーンセレモニー」が行われ、その場でKK線の再生プロジェクト「Roof Park Project」が発表されました。

これは元本線となる高架の公共空間 Tokyo Sky Corridorだけでなく、その下のテナントや周辺施設を巻き込んだ大プロジェクトで、官民一体となって、ひと中心の空間に生まれかわる予定です。

なお、本格的な工事などが始まる前の期間には、その活用方法の検討を蓄積するために、実証実験としてさまざまなイベントが行われています。

廃止直後のKK線リボーンセレモニーを皮切りに、2026年2月25日には「東京2025世界陸上」の前夜祭イベントを開催。3月14日には、ドイツのスポーツカー「ポルシェ」の旧式のモデルを中心とした展示イベント「LUFT TOKYO」が実施されました。

さらに、2025年12月31日にNHKで放送された第76回「NHK紅白歌合戦」では、シンガーソングライターの米津玄師さんが中継で登場し、このKK線上で「IRIS OUT」を世界初披露したところ、SNSを中心に大きな話題となりました。

まだまだプロジェクトはスタートしたばかりですが、今後も楽しいイベントが開催される予定で、やがては東京の新たなスポットへと変貌を遂げます。

都心のネットワークを支えた「東京ド真ん中の廃高速」が、今後どのような形で親しまれるか、期待が止まりません。