＜息子、3万円よこせ？＞初めての彼女と遊園地デート「奢ってあげたい！」言葉に驚愕【第1話まんが】
私はエリナ。夫のナオト、高1の息子ハルマと家族3人で暮らしています。最近ハルマにはサラちゃんという同級生の彼女ができました。学校帰りに駅まで一緒に歩いたり、ファストフードでおしゃべりしたり……。初々しいデートの様子を聞くと、私たち夫婦の付き合いはじめの頃を思い出して微笑ましいです。ハルマがちょっと浮かれているのは気にかかりますが、今のところ良いお付き合いのようです。親としてはハラハラしつつも見守っていました。
……3万円！？ 家事をしていた手が止まりました。ハルマには月々お小遣いを渡していて、必要なときがあればその都度渡しているのですが……。あまりの金額に聞き間違いかと思って、ハルマの顔をまじまじと見つめてしまいます。
親が出すのは当然と言わんばかりのハルマの態度に呆れてしまいます。ポンと出してあげるには、3万円は大金すぎます。けれど「とにかくよろしくね」と言い放つと、ハルマは話を切り上げてリビングを出て行ってしまいました。
高1のハルマはまだバイトをして稼いだことがありません。ただ親としても高校生活を優先してほしいと思い、すぐにバイトを始めることは勧めていませんでした。だから自分にかかるお金は全部親が払って当然と思っているのでしょう。簡単に「3万ちょうだい」なんて！ お金の価値がまるで分かっていないです。
ただ今の浮ついているハルマなら、私が断れば友達から借りてしまうかもしれない。ひょっとしたら簡単に稼げると言われて闇バイトに手を出すとか、もっと大きなトラブルになってしまう可能性も！？ 近ごろ世間を騒がせているニュースを思い出しながら、私は頭を悩ませていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
……3万円！？ 家事をしていた手が止まりました。ハルマには月々お小遣いを渡していて、必要なときがあればその都度渡しているのですが……。あまりの金額に聞き間違いかと思って、ハルマの顔をまじまじと見つめてしまいます。
親が出すのは当然と言わんばかりのハルマの態度に呆れてしまいます。ポンと出してあげるには、3万円は大金すぎます。けれど「とにかくよろしくね」と言い放つと、ハルマは話を切り上げてリビングを出て行ってしまいました。
高1のハルマはまだバイトをして稼いだことがありません。ただ親としても高校生活を優先してほしいと思い、すぐにバイトを始めることは勧めていませんでした。だから自分にかかるお金は全部親が払って当然と思っているのでしょう。簡単に「3万ちょうだい」なんて！ お金の価値がまるで分かっていないです。
ただ今の浮ついているハルマなら、私が断れば友達から借りてしまうかもしれない。ひょっとしたら簡単に稼げると言われて闇バイトに手を出すとか、もっと大きなトラブルになってしまう可能性も！？ 近ごろ世間を騒がせているニュースを思い出しながら、私は頭を悩ませていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子