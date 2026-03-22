辻希美、次男13歳の誕生日会ショット公開 大勢の友人が集まり盛大にお祝い「愛してるよぉ〜」
タレントの辻希美（38）が22日、自身のSNSを更新。次男・昊空さん（そら）が13歳の誕生日を迎えたことを報告し、自宅で開いた誕生日パーティーの様子を公開した。
【写真】「愛してるよぉ〜」次男13歳の誕生日会ショット公開した辻希美
「昨日はソラの13歳のお誕生日でした」とつづり、“13”の大きな風船を持った昊空さん、辻、夫でタレントの杉浦太陽（45）との3ショットをアップ。「昨日はソラのお友達が来て一緒にお祝いしてくれて、せいの友達も来て賑やかなお誕生日を過ごす事が出来ました」と大勢の友人に囲まれた集合ショットも公開した。
テーブルには手巻き寿司やからあげ、サンドイッチといった豪華な料理が並んでいる。
辻は「そっちゃんが本当に嬉しそうで楽しそうでそれがとっても嬉しかったです そっちゃんの13歳はもう？と言う気持ちとまだ？と言う気持ちですが 元気に優しく育ってくれて…反抗期も終わりを迎えたみたいでほっとしています」と母心をつづり、「そっちゃん13歳のお誕生日 おめでとう 愛してるよぉ〜」と愛たっぷりにメッセージを送った。
辻と杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
【写真】「愛してるよぉ〜」次男13歳の誕生日会ショット公開した辻希美
「昨日はソラの13歳のお誕生日でした」とつづり、“13”の大きな風船を持った昊空さん、辻、夫でタレントの杉浦太陽（45）との3ショットをアップ。「昨日はソラのお友達が来て一緒にお祝いしてくれて、せいの友達も来て賑やかなお誕生日を過ごす事が出来ました」と大勢の友人に囲まれた集合ショットも公開した。
辻は「そっちゃんが本当に嬉しそうで楽しそうでそれがとっても嬉しかったです そっちゃんの13歳はもう？と言う気持ちとまだ？と言う気持ちですが 元気に優しく育ってくれて…反抗期も終わりを迎えたみたいでほっとしています」と母心をつづり、「そっちゃん13歳のお誕生日 おめでとう 愛してるよぉ〜」と愛たっぷりにメッセージを送った。
辻と杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。