何を多く含む食べ物が「血糖値を下げる」可能性が高いかご存知ですか？医師が解説！

メディカルドック監修医が血糖値を下げる食べ物などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『医師が薦める「血糖値を下げる食べ物・飲み物」はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

木下 康平（医師）

医師が薦める「血糖値を下げる食べ物・飲み物」とは

経歴：防衛医科大学校卒業聖マリアンナ医科大学病院呼吸器内科にて専門研修自衛隊病院にて呼吸器内科・一般内科診療に従事資格：内科認定医、呼吸器内科専門医

血糖値が高いと言われた場合、ご自身でできる対応はあるのでしょうか？

以下に自分でできる対応を説明いたします。

「血糖値を下げる食べ物」

血糖値を下げるというよりは、血糖値を上げづらくする食べ物は存在します。これは食物繊維を多く含む野菜類や海藻類、きのこ類や豆類などです。これらに含まれる食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにしてくれることに加え、腸内で水分を吸収し膨らむことで満腹感を感じるようになります。

「血糖値が上がってしまう食べ物」

糖類を多く含む麺類や米類は血糖値を上げる効果があります。ただし、これらを全く摂らないことは悪影響であり、適度な量を摂ることが必要です。血糖値が高い患者では米類や麺類などを多く取りすぎている傾向にあるため、これらを野菜類や豆類に置き換えることをおすすめしています。

妊娠中に食べてもいい「血糖値を下げる食べ物」

妊娠中でも特に食事内容の制限はありません。むしろ悪阻などで食事量が減ることがあり、必要なカロリーが不足することもありえます。

妊娠中は血糖値が上下しやすいため産婦人科での定期検診を必ず受け、その際に食事指導を受けることをおすすめいたします。

「血糖値を下げる飲み物」

食物繊維の一種である難消化性デキストリンを含む飲料が、血糖値を下げる可能性があります。ただし、血糖値を飲み物で下げるよりも血糖値を急激に上昇させる清涼飲料水を飲まないようにすることをおすすめいたします。

「血糖値を下げる食べ物」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「血糖値を下げる食べ物」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

健診で血糖値の高さを指摘されても食事に気をつければ糖尿病を予防することはできますか？

木下 康平（医師）

食事だけでは改善は困難なことが多いです。食生活に加えて運動習慣の見直しも合わせて行うようにしましょう。

血糖値を下げる食べ物のおすすめランキングを教えてください。

木下 康平（医師）

野菜類と豆類をおすすめしています。

ただし、トマトやイモ類は糖類を含むため、食べ過ぎには注意が必要です。米を主食にしている場合は、大豆や豆腐に置き換えることも続けやすくおすすめしています。

血糖値を下げる飲み物はありますか？

木下 康平（医師）

難消化性デキストリンを含む飲み物は血糖値を下げる可能性があります。

ただし、その効果は微々たるものであり、飲み物で血糖値を下げることが現実的ではないでしょう。

バナナは血糖値を下げることができますか？

木下 康平（医師）

バナナは食物繊維を多く含むため、血糖値を下げる効果があるかもしれません。ただし、食べ方には注意が必要です。バナナには血糖を上げる糖類も含まれているため、現在の食事に追加してバナナを食べることはおすすめしません。間食が多いようであれば、間食をバナナに置き換えることを検討してみてもいいかもしれません。

血糖値を下げる食べ物は食べ方も効果に影響しますか？

木下 康平（医師）

食事の順番として先に野菜などの食物繊維を多く含む食事をとることをおすすめします。

食物繊維は血糖の上昇を緩やかにすることに加えて、満腹感を感じやすく食事量が減る可能性があります。

まとめ 「血糖値を下げる食べ物」はバランス次第！炭水化物過多に野菜を取り入れよう！

血糖値が高いと言われたときに疑う病気やその改善方法に関して説明しました。

血糖値を下げる食事に固執するのではなく、まずは食事バランスを改善するようにしましょう。高血糖を指摘される患者のほとんどが炭水化物過多な食事となっています。食事に野菜を取り入れることで無理のない食生活改善を目指しましょう。

「血糖値が高い」ときに考えられる病気

「血糖値が高い」から医師が考えられる病気は2個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

婦人科の病気

心筋梗塞

妊娠糖尿病

糖尿病は全身の血管を障害するため心臓病などもリスクとなり得ます。妊娠中は血糖値が乱高下しやすく、妊娠中に糖尿病になることもありえます。妊娠中の血糖コントロールに関しては主治医に相談するようにしましょう。

参考文献

糖尿病診療ガイドライン2024（日本糖尿病学会）

血糖値を変える3つの生活習慣（町田市ホームページ）

血糖コントロールの食生活（茅ヶ崎市ホームページ）