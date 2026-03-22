24日に高知競馬場で開催される黒船賞（Jpn3・ダート1400メートル）に、兵庫からは2頭が参戦予定。2022年に勝利したイグナイターから4年連続で馬券に絡んでいるように、兵庫勢にとっては相性のいいレースだ。

エコロクラージュ（牡7＝保利平、父コパノリッキー）は3走連続のダートグレード競走にチャレンジする。

直近の勝利を挙げたのは昨年5月、当地で行われた地方交流重賞の福永洋一記念（ダート1600メートル）。コース適性は問題ない。昨年の当競走は6着に敗れたとはいえ、3着とのタイム差は0秒5と善戦した。昨年9月に佐賀で行われたサマーチャンピオン（Jpn3・ダート1400メートル）では3着と実績もある。決して軽視はできない。

保利良平師（47）も「高知は経験している競馬場だし、結果も残している。馬の状態は前走よりもいい。メンバーが強いから、その辺との兼ね合いがどうか」と期待を寄せる。

JRAからは当競走3連覇中のシャマル（牡8＝栗東・松下、父スマートファルコン）を筆頭に2月1日の根岸S（G3・ダート1400メートル）を勝ったロードフォンス（牡6＝栗東・安田、父ロードカナロア）、同23日の名古屋かきつばた記念（Jpn3・ダート1500メートル）を3馬身差で快勝したダノンフィーゴ（牡4＝栗東・友道、父イントゥミスチーフ）などが参戦。強力なメンバーがそろったが、同じ兵庫のペースセッティング（牡6＝田中一、父ショウケイシング）とともに好走したい。