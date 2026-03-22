TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が22日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演した。15日の放送で、今月いっぱいでの番組卒業を発表。この日が最後のレギュラー出演となった。

パーソナリティー「爆笑問題」との恒例やりとりでは、お酒愛を叫んだ。太田光が「恵里伽さま！」と呼びかけると、山本アナがその時に飲み食いしたいものを挙げるのが定番。この日はいつものように呼びかけられ、「酒が飲みたい！」とシンプルに訴えた。山本アナは同局では日比麻音子アナと並ぶ酒豪として知られ、「最後は私らしく行かせてもらおうかなって」と明かした。

さらにそのまま、“妄想酒席”モードへ。「まずはビールをいかせていただいた後に“いもソー（いも焼酎ソーダ割）”とかいかせていただいて、それをチェイサー（和らぎ水）に日本酒をいく、みたいな」と、豪快な飲みっぷりをシミュレーションした。

また、酒の飲み方にまつわる持論も口にした。「ちゃんぽんって、私ね、うそだと思うの。ちゃんぽんって酔いやすいと言われる」。ビールや焼酎、日本酒、ワインなど、複数種の酒を飲むと、酔いやすいと言われる説への疑問だった。「あれって単純に酒量が増えているだけだと思うんですよ。いろんなお酒を飲んで、何をどれだけ飲んだか分からなくなっちゃって、酔っ払っているだけであって、いろんな種類を飲んだからといって酔いにつながるとは限らないのではないか」と熱弁。「酒飲みは原則、ちゃんぽんですよ」と主張した。

山本アナは4月から、「荻上チキ・Session」（月〜金曜後5・00）の火曜アシスタントを務める。「日曜サンデー」は4月から、篠原梨菜アナウンサーを新たなアシスタントに迎える。