【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】ノリノリ！なでしこ若手が「わちゃわちゃ歓喜」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の仲の良さや明るさが伝わる場面だった。表彰式を待つ間の若手選手たちの“わちゃわちゃ”とした様子が話題を集めている。

日本時間3月21日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人もの観客が詰めかけた完全アウェーの空気の中、前半17分にFW浜野まいかが挙げたゴラッソによる1点を最後まで守り抜いて1ー0で勝利し、2大会ぶり3度目のアジア女王に輝いた。

ニルス・ニールセン監督の下、6試合で29得点・1失点と圧巻のパフォーマンスで戴冠したなでしこジャパン。試合終了後から表彰式に移るまでの時間では、若手選手たちが仲の良さも見せていた。

なでしこOGも「楽しそうですね」

中継カメラが21歳の浜野、20歳のDF古賀塔子、20歳のMF谷川萌々子、21歳のMF松窪真心という4人の様子を捉えると、両手を突き出してラテンのようなノリではしゃぐ。さらにカメラに近づいた浜野は、シャドーボクシングを見せ、最後はレンズにエアーサインも披露した。

実況の西達彦氏が「本当に普段の雰囲気と、試合中とではだいぶギャップがある選手ですよね。みんなから愛される存在だそうですね」と浜野に注目すると、解説を務めていたなでしこジャパンOGたちも反応。岩清水梓さんが「楽しそうですね」と言うと、岩渕真奈さんは「浜野選手は表情が笑顔か悔しそうかの2つしかない。嬉しすぎて泣いてる時もありますよね（笑）。女子サッカーだと感情が見える選手は今の時代は少ないですし、浜野選手も松窪選手も若さ溢れている感じでとても良いですよね」と続いた。

この“オン”と“オフ”のギャップが見えたシーンは、SNS上でも話題に。ファンからは「かわいい！」「キラキラしている！」「おめでとう！」「良いキャラしてるなw」「みんなお茶目」「アニメのキャラクターみたい」などのコメントが寄せられるなど、ほっこりしていた。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

