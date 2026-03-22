樋口日奈、美人姉との密着2ショット公開「そっくり」「遺伝子最強」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/22】元乃木坂46の樋口日奈が3月22日、自身のInstagramを更新。姉で女優の樋口柚子との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳元乃木坂「最強の美人姉妹」“そっくり”29歳姉と密着自撮り
日奈は「リアルお姉ちゃんと世田谷の町中華で飲っちゃっています」と、バラエティ番組「町中華で飲ろうぜ」（BS・TBS系／毎週月曜22：00〜）の出演を報告。「母になった姉と、2人でお酒を飲む夜は初めて。こんな日が来るなんて…嬉しい限りです」と喜びをつづり、グラスを手にした自身と、番組のステッカーを持つ姉・柚子が寄り添う笑顔の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「最強の美人姉妹」「雰囲気も顔もそっくり」「仲良しなのが伝わってくる」「姉妹で飲むのエモい」「最高の家族」「姉妹共演楽しみ」「遺伝子最強」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元乃木坂「最強の美人姉妹」“そっくり”29歳姉と密着自撮り
◆樋口日奈、姉・柚子と番組出演を報告
日奈は「リアルお姉ちゃんと世田谷の町中華で飲っちゃっています」と、バラエティ番組「町中華で飲ろうぜ」（BS・TBS系／毎週月曜22：00〜）の出演を報告。「母になった姉と、2人でお酒を飲む夜は初めて。こんな日が来るなんて…嬉しい限りです」と喜びをつづり、グラスを手にした自身と、番組のステッカーを持つ姉・柚子が寄り添う笑顔の写真を公開した。
◆樋口日奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最強の美人姉妹」「雰囲気も顔もそっくり」「仲良しなのが伝わってくる」「姉妹で飲むのエモい」「最高の家族」「姉妹共演楽しみ」「遺伝子最強」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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