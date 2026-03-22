声優・石原夏織、ミニ丈フリルワンピで脚線美披露「シルエット最強」「白コーデの破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】声優の石原夏織が3月21日、自身のInstagramを更新。写真集イベントでミニ丈ワンピース姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】32歳美人声優「脚のライン綺麗」色白美脚スラリのミニワンピ姿
石原は「写真集リリイベありがとうございました。今日はハワイで着ていたお洋服をもこもこスタイルにしてみたよ。気づいてた？？」とつづり、2月6日に発売された『石原夏織写真集 KALOHA』のイベントでの写真を投稿。ハワイ訪問時にも着用していたフリルが重なったふんわりとしたボリュームの白のミニ丈ワンピースに白のニットカーディガンと、ワントーン統一のコーディネートを披露した。フリルワンピースからは、引き締まった美しい脚のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「白コーデの破壊力すごい」「脚のライン綺麗」「シルエット最強」「足元に目を惹かれる」「イベントお疲れ様でした」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳美人声優「脚のライン綺麗」色白美脚スラリのミニワンピ姿
◆石原夏織、ミニワンピ姿公開
石原は「写真集リリイベありがとうございました。今日はハワイで着ていたお洋服をもこもこスタイルにしてみたよ。気づいてた？？」とつづり、2月6日に発売された『石原夏織写真集 KALOHA』のイベントでの写真を投稿。ハワイ訪問時にも着用していたフリルが重なったふんわりとしたボリュームの白のミニ丈ワンピースに白のニットカーディガンと、ワントーン統一のコーディネートを披露した。フリルワンピースからは、引き締まった美しい脚のラインが際立っている。
◆石原夏織の投稿に反響
この投稿にファンからは「白コーデの破壊力すごい」「脚のライン綺麗」「シルエット最強」「足元に目を惹かれる」「イベントお疲れ様でした」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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