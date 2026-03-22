便利・かわいい・安い！【セリア】スマホをもっと使いやすく！「優秀アイテム」

使用頻度の高いスマホ、もっと使いやすくするなら？ 簡単に取り付けられて落下防止の助けになるアイテムがあると、使い勝手がグンとアップしそう。今回は【セリア】から、実用性の高いアイテムをご紹介します。便利で可愛いプチプラアイテムは試してみる価値ありかも！

手持ちケースにさっと取り付け

【セリア】「スマートフォン ストラップシート付ナスカンリング」\110（税込）

スマホケースに挟むクリアシートとリング型のカラビナがセットになったアイテム。ケースを買い替えなくても使えるのがうれしいポイントです。カラビナには好きなストラップやキーホルダーなどをつけてアレンジが楽しめます。ストラップをつけることでスマホを落としにくくなるだけでなく、持ち運びもしやすくなりそう。

片手でスマホ操作がしやすくなるリング

【セリア】「スマホリング シェル 六角形」\110（税込）

スマホを片手で操作する時に便利なスマホリング。指に引っ掛けて使うことで、安定してスマホを持てるアイテムです。六角形デザインとシェル風のニュアンスカラーが、さりげないおしゃれなポイント。リング部分は360°回転するので、スマホスタンドとしても使用可能です。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M