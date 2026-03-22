米ファナティクス社のX投稿

米ファナティクス社が伝えた一報が、ファンの間で衝撃を与えている。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の1枚限定サイン入りカードが、オークションで216万ドル（約3億4400万円）で落札されたという。

同社のコレクションアイテム専門Xアカウントは21日、「速報」として「ショウヘイ・オオタニとアーロン・ジャッジの1枚限定、ゴールド・デュアル・ロゴマンのサイン入りカードが、オークションにて216万ドルで落札された」と落札結果を紹介。野球界の両雄の超プレミアカードだけに、コレクター界隈でも別格の注目を集めたようだ。2人のサインだけでなく、ゴールドのユニホームのロゴが入っている。

日本の3連休に飛び込んだ衝撃ニュース。まさに桁違いのプレミア価格に、SNSでも反応が拡大した。

「こりゃあヤベえ代物だな。開封してこれでたらおしっこちびりそう」

「富豪の嗜みすぎる」

「もうカードの値段じゃない」

「値段がバグってる」

「宝くじ買うより確率高いのかな」

「桁がおかしいってww」

「金額もレア度も桁違いですね」

「カードで3億！？」

もはやレアカードの一言では片づけられない。資産価値を持つ代物となっている。



（THE ANSWER編集部）