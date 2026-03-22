歌手和田アキ子（75）が22日、TBS系「アッコにおまかせ！」（土曜午前11時45分）に生出演。有名人の名前を当てるゲームで、和田だけ「高市早苗」を当てることが最後までできなかった。

22年ぶりに復活した番組内のゲーム「おまかせロストワールド」についてサバンナ高橋茂雄がルールなどを説明し「提示された文字を並び替えて、隠された有名人の名前を当てていただこうと思っています」と話した。

問題は「ちいさなたえか」。勝俣州和が一番で正解。そしてサバンナ八木真澄が続いて回答して正解を出した。続いてなえなのも正解。

残された和田は「あれ、こんな人いたかな」と考えがら、高橋の耳元に「さなかさいち」と答えると高橋は「誰ですかそれは」と失格扱いにした。残されたのは和田と峰竜太の2人。高橋が「アッコさんが知ってる人。仲いいです」とヒントを出した。

和田が「仲いい？」と悩んでいると、勝俣が「その人は悲しんでいますよ」とつぶやいた。すると峰も高橋に近寄って正解を出した。まだ和田は分からずにいると高橋が「一文字目は『た』です」とヒントを出した。そして勝俣が「毎日、見てますよ」と告げて、高橋も「ニュースで見てる」とさらなるヒントを出した。和田は答えられずに制限時間となった。

そこで高橋は「アメリカに行ってました」と教えて、なえなのも「女性」とヒントを出した。和田は「え？」と口に出した。峰も「昨日、帰ってきたかな」と話した。八木が「すっごいエラい人」と言うと和田は「あ〜、分かった。たかいちさなえ」と日本の首相の名前をようやくひねり出した。和田は「首相、すいません。本当に仲良しなんですよ」と高市氏に謝るように手を合わせて、仲良しをアピールした。和田は「一番頑張ってる首相だもんね、本当に失礼したいしました」と陳謝した。